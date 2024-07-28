實習生拍炫富影片洩IPO項目敏感信息　中信建投：負責人已撤職

據內媒《21世紀經濟報道》，7月26日，中信建投證券研學人員在社交媒體發布影片「985大一投行實習的一天」，因影片中涉及名車、高校、家境、項目洩密、涉嫌財務造假等話題引起網民關注。



該實習生拍炫富影片引熱議。（影片截圖）

該實習生拍炫富影片引熱議。（影片截圖）

7月26日，由國資控股的中信建投證券一位實習生發布的影片引發熱議。影片顯示，他的一天包括開北京車牌保時捷上班、打高爾夫球、打羽毛球等等。

除此之外，影片還涉及三個中信建投正進行的上市項目、客戶的財務診斷報告、監管的詢證函等敏感信息。

影片涉及多個正進行的上市項目。（影片截圖）

《新京報》報道，該實習生曾回應稱，影片中出現的材料是正式員工以學習資料名義發放，並未告知是保密材料。《頂端新聞》報道，涉事實習生為王某某，於2023年以武術特長生身份進入華中科技大學，目前學籍隸屬公共管理學院。

中信建投回應指團隊負責人已撤職

7月27日晚，中信建投發布公告稱，經核實該學生是華中科技大學大一學生，其父親為非公職人員，從未在金融監管部門任職。經查，該學生進入公司研學是由公司投行某團隊負責人違規引入，公司已對該負責人作出撤職處分。

中信建投還表示，公司將盡力降低對涉及客戶的影響，並指不存在協助財務造假等情況。