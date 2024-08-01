網傳無錫兩醫生因美女護士打架一人留醫ICU　醫院介入處理

網傳江蘇無錫市人民醫院兩名5旬的科室主任因一名女護士打架，其中一人要留醫深切治療部。

8月1日，該醫院紀委監察辦透露，醫院已經介入處理，目前正在調查。



《瀟湘晨報》報道，網傳消息稱，7月中旬，無錫市人民醫院急診科主任和口腔科主任，因一名女護士的問題打架，其中急診科主任受傷，需留醫深切治療部。兩名科室主任年約50歲，女護士為20多歲，衝突疑與情感有關。

網傳江蘇無錫市人民醫院兩名科室主任因一名女護士打架。（瀟湘晨報）

網傳涉事的女護士。（微博）

網民貼出的病例顯示，一名傷者於7月18日凌晨3時入住該院骨科，病例記載：患者於1小時前不慎摔倒，致頭頸部及右手受傷，當即出現右手痛感，伴右中指活動困難出血，傷後出現短暫意識不清，醒後不能回憶起受傷經過，感頭痛頭暈、頸部疼痛不適。

另一份病例顯示，該患者於當日7時許轉入該院 EICU（急診深切治療部）。

病例顯示，患者因不慎摔倒，致頭頸部及右手受傷。（瀟湘晨報）

病例顯示，該患者於7月18日清晨7時許轉入該院 EICU。（瀟湘晨報）

8月1日，無錫市人民醫院紀委監察辦工作人員表示，醫院已經介入處理此事，目前尚在調查階段。