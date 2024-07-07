成都女商場遭醉漢騷擾毆打　打人者僅拘5天　網民：犯罪成本太低

7月3日，四川成都一名女子在商場突遭陌生男子從後擊打頭部，當她要求對方道歉時，該男子卻稱「我就是要打你」，她更遭對方踢倒。事主入院檢查後，被診斷為腦震蕩。

7月7日，事主透露，打人者已被警方拘留5天，但她會繼續上訴維權。



微博@大眼娜娜子Nana拍片介紹，7月3日與朋友一行3人在商場吃飯時，她在餐廳門口等朋友時，遭4名醉漢擊打頭部，她立即要求對方道歉，其中一名中年男子卻稱「我喜歡你，怎麼不懂呢」。

事主在商場突遭陌生男子從後擊打頭部，當她要求對方道歉時，該男子更將她踢倒。（影片截圖）

事主在商場突遭陌生男子從後擊打頭部，當她要求對方道歉時，該男子更將她踢倒。（影片截圖）

事主在商場突遭陌生男子從後擊打頭部，當她要求對方道歉時，該男子更將她踢倒。（影片截圖）

她質問陌生男子為何要打人，對方卻稱「我就是要打你」。當事主再次要求打人者道歉時，對方更踢倒她並稱「我道什麼歉，我就要打你」，3名同行男子更搶走事主妹妹的手機。

事主表示，4名醉漢全程嬉笑，完全沒有道歉，打人者更威脅稱「今天就玩你們3個又怎麼樣，花錢玩你們都可以，你不要在那跟我狂，我今天就要弄死你」。

打人者向事主稱「我喜歡你，怎麼不懂呢」。（影片截圖）

打人者向事主稱「我喜歡你，怎麼不懂呢」。（影片截圖）

事主當時已出現應激反應，有嘔吐、眩暈、抖震的情況，4名醉漢後來離開現場。在確認安全後，事主才報警求助，入院檢查後被診斷為腦震蕩、頭部損傷，腰部損傷。

事主入院檢查後，被診斷為腦震蕩、頭部損傷，腰部損傷。（影片截圖）

事主入院檢查後，被診斷為腦震蕩、頭部損傷，腰部損傷。（影片截圖）

事主入院檢查後，被診斷為腦震蕩、頭部損傷，腰部損傷。（影片截圖）

7月7日，事主拍片稱，7月4日接到警方通知打人者已被捕，對方代表提出和解，但她拒絕和解並要求等待警方判斷。7月7日，警方通知事主做傷情鑑定，以便下一步調查。

事主表示，若打人者最後只被拘留5天，她一定會繼續上訴，「如果在公共場合毆打和騷擾別人的違法成本這麼低，我想知道未來每一個人怎麼去保護自己呢」。她透露，近日一直收到大量威脅和辱罵的信息，但她相信警方會有一個公平公正的結果。

事主透露，打人者被拘留5天，但她會繼續上訴。（影片截圖）

網民睇法：

喝酒不是打人騷擾的理由，拿這當借口，這和唐山事件一樣必須追究到底！

不要和解！不要和解！不要和解！

犯罪成本是不是應該加碼了？這種故意尋釁滋事，故意影響社會和諧的，是不是從重從嚴處罰？！！！

犯罪成本這麽低？

才五天 這麽離譜的？

姐別和解，真的犯罪成本太低了

5天？？我的天！有時候真的感覺「法律面前人人平等」這句話就像個笑話

博主收到私信嚴重的辱罵和人身攻擊可以同樣報警的 微博現在都可以查到本人

