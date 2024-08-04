｢粗口姐｣陳清晨重出江湖奪金！忍唔住狂爆粗央視即轉播廣告｜有片

巴黎奧運羽毛球女雙項目決賽上演國家隊內戰，由上屆奧運因狂喊粗口引起不小爭議的「臥槽姐」陳清晨與拍擋賈一凡，對上「00後」小將劉聖書與譚寧，最終陳清晨與賈一凡奪下金牌。



值得注意的是，陳清晨此次比賽雖然沒有像之前在場上狂喊粗口，但還是被直播鏡頭拍到她在換場與拍擋賈一凡閒聊時又忍不住狂爆粗。



陳清晨在換場與拍擋賈一凡閒聊時又忍不住狂爆粗。（影片截圖）

陳清晨在換場與拍擋賈一凡閒聊時又忍不住狂爆粗。（影片截圖）

陳清晨在換場與拍擋賈一凡閒聊時又忍不住狂爆粗。（影片截圖）

據現場影片，陳清晨在換場與拍擋賈一凡閒聊時，又忍不住爆粗，「太牛逼了！臥槽！你他X都16:20，叫我他X冷靜？牛逼！」她一連串話講完，央視的轉播馬上就切進了廣告，不知是巧合還是轉播人員的臨機應變。

網民熱議：

「我好喜歡我們家的C語言女王，好優美的中國話。」

「這話敢說我都不敢聽。」

「賈一凡還想攔著點，實在攔不住了。」

「哈哈哈哈，笑死了，不愧是你啊陳清晨，還是那個C語言大師。」



陳清晨（左）/賈一凡（右）贏得金牌。（路透社）

劉聖書/譚寧得亞軍。（路透社）

東京奧運上陳清晨狂爆粗，令人印象深刻：

陳清晨與賈一凡常被網友戲稱為「臥槽組合」，這是因為3年前東京奧運兩人對上韓國組合金昭映、孔熙容時，陳清晨表現激動，每次得分都會喊出「我X」、「牛逼」、「我X你的」等話語。

東京奧運的有關片段引起網民討論，有人認為陳清晨只是喊「watch out」，亦有人指是韓國選手先在賽場上叫喊，向裁判反映無果，後來中國選手得分才開始叫喊。不少中國網友也讚她真性情，甚至說她講的是「優美的中國話」。

陳清晨事後在微博解畫，稱是發音不好造成誤會，「我其實只是對自己一個贏球氣勢上的鼓勵，沒想到可能是發音不太好讓大家誤會了」，又稱會去調整自己的發音，也會努力專注好下一場比賽，全力以赴，不留遺憾。