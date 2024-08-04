巴黎奧運｜鄭欽文網球女單奪金創歷史　離不開背後的「殘酷」家庭

撰文：林芷瑩
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巴黎奧運網球女單決賽，鄭欽文直落兩盤戰勝克羅地亞的維姬（Donna Vekic）奪得金牌，不僅是本屆奧運的中國隊網球首金，也是中國網球歷史上首枚單打金牌，更是亞洲單打首金。
僅僅3年前，鄭欽文還是世界排名第108的新人，如今已躋身世界前十，無疑是歷史性的成就，而培養出如此優秀的人才，背後離不開一個「殘酷」家庭。

虎爸領袖「造星」

鄭欽文來自湖北十堰，父親鄭建坪是一名田徑運動員，他見女兒每天都蹦蹦跳跳，便想培養她當運動員，並為其選擇了網球。為了讓女兒成為最頂尖的網球球員，他聯繫上中國前職業女子網球運動員李娜的啟蒙教練夏溪瑤、省隊教練余麗橋、外籍教練卡洛斯·羅德里格斯。

鄭建坪。（新浪網）

當時，余麗橋認為鄭欽文身高不足、身材偏胖，一度拒絕成為她的導師，「但是她爸爸非常執著。托付了第一個人被我拒絕後，又找到一個我很信賴的大姐來說情，我沒法再拒絕，去大姐家跟他們見了個面。在飯桌上，她爸爸帶著一家三口給我跪下了，要讓鄭欽文認我做乾媽」。

然而，鄭欽文跟余麗橋練習不約2年後，鄭建坪因為對傳統的培養模式不滿，於是帶女兒到北京師從卡洛斯·羅德里格斯。隨着鄭欽文走入世界賽場，鄭建坪又將女兒帶到西班牙教練佩雷·里巴（Pere Riba Madrid）的面前。雖然鄭欽文與佩雷·里巴的合作曾因合約條款而短時間終止，但兩人最終在2023年底再續師徒緣。

鄭欽文與佩雷·里巴。（微博＠鄭欽文Ana）

變賣家產培養女兒

為了培養女兒，自選教練和訓練方法，以及參加更多的商業比賽，鄭建坪不惜搭上全部身家。當鄭欽文離開湖北，成為一名純靠家庭投入的職業運動員後，家庭財務壓力劇增，有傳鄭建坪更不得不出售老家的房屋。

據悉，在北京練習的4年裏，教練組每周都會圍繞鄭欽文的進度專門開會，針對性做出專門的體能訓練方案。歐洲的比賽訓練費用每年至少300萬起跳，包括教練團隊的開銷、機票食宿等。

一路上，不少與鄭欽文同期接受網球訓練的同齡者，會在中途取得網球成績申請外國學校，或走上體制內培養路線，但唯獨鄭建坪堅持。2019年，在鄭欽文的努力下，最終簽約至世界頂級體育經紀公司IMG。2023年，《福布斯》官方公布年度體壇收入最高的女運動員榜單，鄭欽文以720萬美元排名第15位，其中代言費500萬美元。

2023年，《福布斯》官方公布年度體壇收入最高的女運動員榜單，鄭欽文以720萬美元排名第15位，其中代言費500萬美元。（微信公眾號＠ 茉莉聊聊天）
2023年，《福布斯》官方公布年度體壇收入最高的女運動員榜單，鄭欽文以720萬美元排名第15位，其中代言費500萬美元。（微信公眾號＠ 茉莉聊聊天）

刻苦訓練

作為一個目標明確且極富決斷力的領導者，鄭建坪才是鄭欽文團隊的絕對首領，但當中離不開鄭欽文自身的努力。教練余麗橋曾透露，若兩個人一組輪流打20個球換人，鄭欽文經常會偷偷多打10個，想盡辦法多練。

教練佩雷·里巴坦言，訓練場上永遠最早到、最晚走的都是鄭欽文，即使筋疲力盡，也表現出一種繼續訓練的渴望，常常對訓練強度不滿，「這輩子沒見過像鄭欽文那樣努力的人」。

這種非凡的勤奮，源自於嚴苛的家庭教育。小時候，鄭欽文曾被送往武漢的網球學校，每周只能和父母見面一次，雖然每次告別都會傷心，但她從不沉溺於情緒，而是專注於在網球中挖掘自己的潛力。

8月3日，巴黎奧運網球女子單打金牌賽中，中國選手鄭欽文2比0戰勝克羅地亞選手維基奇，奪得金牌。（新華社）
8月3日，巴黎奧運網球女子單打金牌賽中，中國選手鄭欽文2比0戰勝克羅地亞選手維基奇，奪得金牌。（新華社）

鄭建坪的不近人情，更體現於在賽場上打女兒。在某次全國比賽中，由於比分落後，鄭欽文表現消極，連輸幾球。比賽暫停時，鄭建坪在鄭欽文面前大發雷霆，更當場打女兒，「如果水平不如對手，用盡全力還是輸了，那是英雄，如果消極比賽，那是對網球、對觀眾、對自己不負責任」。

在父親的影響下，此後鄭欽文經歷過無數次心理上的波動，都展現出永不放棄的精神。

致敬前輩

2023年，面對連續幾個高級別賽事的不佳表現，和「打棒球」、「傷仲永」的質疑，鄭欽文頂住壓力，在WTA250巴勒莫站取得冠軍，又奪得杭州亞運會的金牌。在巴黎奧運，盡管無數聲音讓她棄賽保銅，她堅持與世界第一的斯瓦泰克對戰，在第二局0:4落後的局面下實現逆轉。

8月3日，巴黎奧運網球女子單打金牌賽中，中國選手鄭欽文2比0戰勝克羅地亞選手維基奇，奪得金牌。（新華社）
8月3日，巴黎奧運網球女子單打金牌賽中，中國選手鄭欽文2比0戰勝克羅地亞選手維基奇，奪得金牌。（新華社）

任何比賽，她始終面無表情，寵辱不驚。是父親，鑄就了她鋼鐵般的意志。

鄭欽文的金牌，超越了前輩李娜的奧運成就，更有望成為中國隊閉幕式的持旗手之一。不過，鄭欽文清楚李娜的開創性是獨一無二，她在奪金後表示：「我覺得娜姐才是亞洲第一人，因為她是第一個拿到大滿貫冠軍的球員。我現在是第一個拿到奧運冠軍的亞洲球員，也創造了歷史，但我覺得我還有很長的路要走」。

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