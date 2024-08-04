巴黎奧運｜自稱天津首富邀全紅嬋當兒媳　開1荒唐條件遭網民怒批

內地17歲跳水小將全紅嬋與拍檔陳芋汐，日前在奧運女子雙人10米台項目奪金，讓原本就有高知名度的「嬋寶」人氣水漲船高。有網友發現，一位自稱天津首富的老翁曾邀請全紅嬋當兒媳，但開出的條件引爆全網怒火。



這個片段於今年4月在內地網絡瘋傳。只見一名戴眼鏡的白髮老翁開直播，自稱是天津首富，他邀請全紅嬋當他的兒媳婦。但要滿足一個條件，

我希望我兒子打妳的時候，妳不要還手。

陳芋汐與全紅嬋（右）。（路透社）

此番荒謬言論一出，瞬間讓網友炸鍋，留言開罵，

「有錢就了不起嗎」、

「嬋寶的榮譽是金錢買不到的」、

「胡說八道」、

「天津哪一位首富？叫什麼名字？」、

「為了流量什麼都敢說」。



不少網友更痛批老翁的發言父權與不尊重女性。不過，影片遭網民痛批後，這名天津老翁從此神隱。

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全紅嬋出身於廣東的農村，父母以務農維生，家中還有4個兄弟姊妹。在她成名前，家中還是低保戶（收入低於當地的最低生活保障標準）。東京奧運上，當時14歲的她奪下女子跳水10米台項目金牌時，她率真地表示，

想賺錢回家給媽媽治病。

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