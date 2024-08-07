男子醉後色盜洗劫成人用品店　上海警方緝捕擒獲

上海浦東分局王港派出所7月中旬接到王先生報警求助，其經營的自動售賣店被「洗劫一空」。王先生報案稱，自己經營的是自助成人用品店，店內價值人民幣1萬餘元的貨品被拿走，自動販賣機、電表及保全設備都被嚴重破壞，現場一片狼藉。隔日清晨，警方找到一名呂姓嫌犯，對犯行供認不諱，已被採取刑事強制措施待調查。



內媒《澎湃新聞》報道，根據警方調查，事件發生在7月13日凌晨3時。監控影片顯示，一名形跡可疑的男子步伐踉蹌，看似醉酒狀態。他進入店內後，並未立即實施盜竊，而是先用店內的掃帚瘋狂打砸，擊碎售賣機的玻璃門，撬開電表箱，砸壞監控鏡頭，現場一片狼藉。

呂姓醉男闖無人情趣商品店大肆破壞並取出約萬元人民幣商品後離去。（澎湃新聞）

在發洩完情緒後，該男子開始專注於售賣機內的商品。他冷靜地操作著已損壞的售賣機，將裡面的商品一一取出，裝入事先準備好的大袋子中。最終，他提著滿載而歸的大袋子消失在夜色中。

時至7月16日清晨，警方將犯罪嫌疑人吕某某抓獲。起初，吕某某試圖狡辯，但在鐵證面前，只得對自己的犯罪行為供認不諱。他交代，當晚飲酒過量，醉酒後路過該店時，做出了荒唐行為，並對自己給店主造成的經濟損失深感後悔。

目前，犯罪嫌疑人吕某某已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。