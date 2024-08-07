男子醉後色盜洗劫成人用品店 上海警方緝捕擒獲
撰文：許祺安
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上海浦東分局王港派出所7月中旬接到王先生報警求助，其經營的自動售賣店被「洗劫一空」。王先生報案稱，自己經營的是自助成人用品店，店內價值人民幣1萬餘元的貨品被拿走，自動販賣機、電表及保全設備都被嚴重破壞，現場一片狼藉。隔日清晨，警方找到一名呂姓嫌犯，對犯行供認不諱，已被採取刑事強制措施待調查。
內媒《澎湃新聞》報道，根據警方調查，事件發生在7月13日凌晨3時。監控影片顯示，一名形跡可疑的男子步伐踉蹌，看似醉酒狀態。他進入店內後，並未立即實施盜竊，而是先用店內的掃帚瘋狂打砸，擊碎售賣機的玻璃門，撬開電表箱，砸壞監控鏡頭，現場一片狼藉。
在發洩完情緒後，該男子開始專注於售賣機內的商品。他冷靜地操作著已損壞的售賣機，將裡面的商品一一取出，裝入事先準備好的大袋子中。最終，他提著滿載而歸的大袋子消失在夜色中。
時至7月16日清晨，警方將犯罪嫌疑人吕某某抓獲。起初，吕某某試圖狡辯，但在鐵證面前，只得對自己的犯罪行為供認不諱。他交代，當晚飲酒過量，醉酒後路過該店時，做出了荒唐行為，並對自己給店主造成的經濟損失深感後悔。
目前，犯罪嫌疑人吕某某已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。