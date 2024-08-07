雲南婦遭氣象炮彈砸中截肢留醫ICU　鄰縣氣象局稱曾進行人工防雹

雲南昭通市彜良縣有村民被氣象炮彈砸斷腿，需要截肢，目前仍留醫深切治療部。家人懷疑是相鄰的四川宜賓市氣象部門發射的氣象炮彈。

8月7日，筠連縣氣象局稱，8月5日當地有雷陣雨天氣，當日有進行防雹作業。



傷者是雲南昭通市彜良縣洛旺鄉雲豐村人。家屬介紹，8月5日傍晚6時許，一枚炮彈突然從空中墮下，砸中正在家中院落做農活的母親。

家屬公開的閉路電視畫面顯示，兩名村民正在院落中做農活，突然有不明物體從天而降，揚起一陣塵土，隨後兩位村民看向旁邊。家屬表示，此時母親已被砸到，當場痛得大叫。相關影片現已刪除。

雲南昭通市彜良縣有村民被氣象炮彈砸中。（奔流新聞）

家屬曾公開閉路電視畫面，但相關影片現已刪除。（抖音）

家屬介紹，母親的右腳當場被砸斷，已經截肢，目前呈昏迷狀態，仍在昭通市第一人民醫院深切治療部留醫，「這次意外對我們家帶來了巨大的悲痛」。他又稱，據悉事發當日相鄰的四川省筠連縣氣象局曾發放一枚高射炮，「我要求筠連縣氣象局給我和我的家人一個說法」。

《奔流新聞》報道，筠連縣氣象局工作人員稱，具體情況目前正在核查中。對於宜賓市轄區8月5日是否有人工降雨作業時，宜賓市人工影響天氣中心工作人員回覆稱，「這個信息我們是暫時不能給你透露的，只能找筠連縣政府或者縣委宣傳部」。

砸中村民的炮彈。（奔流新聞）

據介紹，筠連縣與雲豐村距離約70公里。《澎湃新聞》報道，8月7日，雲豐村村書記稱，根據炮彈上的編號，追溯到四川筠連縣氣象局，目前村委正幫助傷者，筠連縣政府將與傷者及其家屬協商。

筠連縣氣象局稱，8月5日當地有雷陣雨天氣，當日有進行防雹作業。據筠連縣融媒體中心消息，6月30日，縣氣象局曾開展人影（人工影響天氣作業）防雹作業4炮次，用彈79發，有效消除了冰雹影響。