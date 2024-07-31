雲南登山客失聯9日8夜後獲救　創蒼山失聯者搜救時間紀錄

雲南大理有登山客爬蒼山，失聯9天8晚後獲救，創下蒼山失聯者搜救時間的紀錄。

參與搜救的人士透露，該名登山客是下山途中迷路，消防及民間救援隊等過百人上山搜索，9天後才在一處斷崖發現失蹤者，「發現時不能說話不能動，不過目前恢復很好，已經可以下地走路」。



《上游新聞》報道，參與搜索的大理蒼洱雄鷹救援隊的白先生（化名）介紹，該名登山客年約45歲，7月20日與朋友從保和寺到蓮花峰，但因體能不足中途折返，「因為是第一次爬這條線路，可能對路況不熟，在下撤途中迷路」。

當日下午，該名登山客曾報警求助，但消防趕到時未有發現其身影。白先生稱，對方是跑步愛好者，可能對自身的體能有信心，想沼着溪谷下山。

7月21日起，消防以及多隊民間救援隊等過百人輪流上山搜索，當日曾在海拔2600米的茫湧溪一處地點發現登山客的衣服，並以此地為原點擴大搜索範圍，更出動無人機及拍攝紅外線熱成像，但都未有發現。

直到7月28日中午，救援隊終在兩個超過30米的大斷崖中發現該名登山客，當時「說話都沒力氣了」。該處距離消防設置的救援原點海拔落差只有200多米，但山路非常難走。最後，消防花了5個小時將他運走。

白先生稱，登山客失聯期間只穿有一件單薄的衝鋒衣，身上也沒有食物，能夠在失聯9日8夜後獲救「確實是奇蹟」，並推測對方因體能較好，且是生物老師，了解哪些植物可以進食充饑，才能撐到獲救。

7月30日，大理市灣橋鎮相關部門工作人員稱，該名登山客獲救後，立即由救護車送往大理州人民醫院救治，「9天確實是破了類似搜救（時間）的紀錄了」。

《大理融媒》報道，據統計，從2007年至2019年，大理蒼山保護管理局共計搜救183次，被救人數639人。

蒼山保護管理局工作人員介紹，蒼山十六峰海拔均在3500米以上，有七座山峰海拔高達4000米以上，最高的馬龍峰海拔4122米。

工作人員稱，蒼山的危險主要是氣候和地形兩方面因素造成。蒼山地區氣候多變，氣溫會驟降至幾度，且山中多雲霧，常年有雨，能見度低，導致登山者難以辨清方向。另一方面，蒼山大部分地方未被開發，山谷、懸崖、峭壁林立，幾乎無路可循，許多小路其實是斷頭路，走進去容易迷失方向。

大理消防提醒，爬山前要合理規劃路線和時間，切勿攀爬野山，時刻留意天氣情況，天黑前要及時下山；遇到緊急情況時，要第一時間報警求助。