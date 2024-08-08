全紅嬋婉拒英選手贈零食片段曝光　最美教練一招化解尷尬獲激讚

巴黎奧運會女子10米跳台比賽中，全紅嬋施展「水花消失術」摘金衛冕成功，再次技驚四座。近日一段全紅嬋在巴黎奧運訓練期間遭英國隊選手遞上零食的影片在網上熱傳，可見全紅嬋擺手婉拒對方後，這時候有「最美教練」之稱的國家隊教練陳若琳主動代吃零食，化解尷尬場面。陳若琳的舉動獲網民大讚。



英國隊選手邀請全紅嬋吃零食，全紅嬋立即擺手婉拒。（影片截圖）

這時候國家隊教練陳若琳主動上前代吃零食，化解尷尬場面。（影片截圖）

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據內媒發布的片段，事件發生在全紅嬋備戰女子雙人10米台訓練期間，可見英國隊選手史賓杜蓮妮絲莉艾絲向眾人分享零食 ，然後她擁抱了全紅嬋一下，並邀請全紅嬋吃零食，全紅嬋立即擺手婉拒。

這時候國家隊教練陳若琳主動上前代吃零食，化解尷尬場面。

巴黎奧運會女子10米跳台決賽中，跳完第五跳後，全紅嬋抱住教練陳若琳哭起來。（路透社）

網民熱議：

「全小將就是個單純的孩子，所以教練幫她解圍了啊。」

「害人之心不可有，防人之心不可無。」

「不要亂吃東西，防人之心不可無。」

「千萬不能吃，吃了就藥檢出問題。人間險惡。」

「對的。膽大心細。這年頭啥人都有。」

