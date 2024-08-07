全紅嬋點解咁鍾意公仔？ 母親回應：以前家裡沒錢買，她不敢要
撰文：許祺安
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全紅嬋在女子單人10米跳台決賽奪得金牌，今年17歲的她更打破了伏明霞的紀錄，成為中國奧運歷史上最年輕的「三金王」。頒獎儀式後，現場觀眾紛紛給全紅嬋和陳芋汐空投玩偶，現場下起了「娃娃雨」，許多網民好奇為什麼全紅嬋這麼喜歡公仔？
對此全紅嬋的媽媽曾回應表示，全紅嬋從小就喜歡公仔，但因為家庭條件不好，她很懂事，都沒有找自己要過，「她都好喜歡公仔，不過不敢問我要，因為我沒錢給她」。網民也翻出全紅嬋東京奧運爆紅時的受訪影片稱自己，「沒有去過動物園，遊樂園，想玩抓娃娃。」
全紅嬋的舊訪問片段被翻出：
據此前報道，有網民發現，全紅嬋在半決賽前一天還在看「烏龜盲盒」直播，一次買了47個，更在直播間逗留2個小時之久，讓直播間的賣家笑翻，更呼籲全紅嬋「理性消費」，亦有網民大讚全紅嬋「童心未泯」。
全紅嬋背著掛滿公仔的背包 教練陳若琳包裏都有烏龜公仔
據了解，全紅嬋在東京奧運「一跳出名」後，因為窮而未去過主題公園的採訪片段流出後，中國各地的主題公園及渡假村紛紛在微博發文，邀請全紅嬋免費來玩，其中廣州長隆會為跳水隊的運動員送上年卡，全程VIP接待，歡迎全紅嬋及隊友隨時來玩。
全紅嬋受訪時兩手拿了兩大袋公仔，對於記者要求她展示獎牌，她回答「沒有手了」：
網民點睇：
全妹是個很懂事很聽話的小女孩啊，現在不用擔心沒條件買啦，可以有很多很多喜歡的公仔了。
不能因為她奪得冠軍，就忘記她還是個小女生，喜歡公仔很正常。而且喜歡公仔和年齡無關，我現在也很喜歡公仔。
現在妹妹靠自己的努力，憑自己實力贏得的，再也不缺公仔啦！想買買哪個就買哪個啦！
彌補童年的缺憾，全妹現在已經是有很多很多娃娃和大家陪伴、支援的冠軍了。
特別理解，和我老公一樣啊，小時候，他父母沒給他買過變形金剛，只買書學習…現在開始瘋狂買變形金剛。
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