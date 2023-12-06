中南大學90後教授譚淞文　入選烏克蘭國家工程院外籍院士

33歲的中南大學教授譚淞文，近日入選烏克蘭國家工程院外籍院士。



中南大學教授譚淞文入選烏克蘭國家工程院外籍院士。（人事中南微信公眾號）

據澎湃新聞報道，中南大學官網教師個人主頁更新信息顯示，譚淞文在榮譽一欄已增加「Foreign Academician of Ukrainian Academy of Engineering Sciences」（烏克蘭國家工程院外籍院士）。

公開資料顯示，烏克蘭國家工程院是烏克蘭最高學術機構之一，其前身為蘇聯工程院烏克蘭共和國分院，經前蘇聯部長會議批准成立於1989年。

目前，烏克蘭國家工程院擁有160多名院士及130多名通訊院士， 以及50多名來自美國、加拿大、德國、俄羅斯、以色列、中國等國的外籍院士。

1990年8月出生的譚淞文，2019年在澳洲悉尼大學獲得博士學位。其主要研究方向為藥物製劑、功能食品、細胞治療，發表高水平SCl論文60多篇，申請發明專利十多項，其中「花形乳糖」專利技術獲得第六屆全國臨床創新與發明大賽全國一等獎，並入選2021年全國生物技術大會優秀專利項目庫。2020年通過師生共創項目的孵化，創辦了湖南致雅生物科技有限公司，任首席科學家。

今年11月17日上午，由中國致公黨湖南省委員會、湖南省科學技術協會支持和指導，「詹姆斯·弗雷澤·司徒塔特諾貝爾獎工作站暨院士工作站」在中南大學科技園（研發）總部揭幕。

該工作站由中南大學湘雅醫學院、芙蓉實驗室、檸樂集團和湖南諾獎生命科學研究院有限公司與2016年諾貝爾化學獎獲得者、中國科學院外籍院士詹姆斯·弗雷澤·司徒塔特教授聯合成立，並聘請周文虎為工作站站長，譚淞文為執行主任。