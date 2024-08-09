巴黎奧運｜生理期摘金被稱「舉重睡美人」　羅詩芳：不急我先睡會

周五（9日），在巴黎奧運會舉重女子59公斤級比賽中，中國選手羅詩芳奪得金牌。然而比賽間隙的一幕引起熱議，只見當時羅詩芳躺在地上休息，被網友稱為「舉重睡美人」。羅詩芳更新社交媒體，配上了自己在比賽間隙睡覺的照片，並表示「跟國內有時差......不急我先睡會」，可愛回應獲網友一致好評。



23歲的羅詩芳只是首次參加奧運會，即在女子59公斤級別的比賽中，以總成績241公斤破奧運紀錄奪冠，收穫中國代表團在巴黎奧運會的第28枚金牌。

羅詩芳首次參加奧運會。（新華社）

她出戰女子59公斤級別的比賽。（新華社）

最終以總成績241公斤破奧運紀錄奪冠。（新華社）

而在等待挺舉期間，羅詩芳蓋著愛心毛毯，就地躺下睡覺補充體力的一幕，旋即引發網友熱議，很快，她就獲得「舉重睡美人」的稱號。

羅詩芳獲得「舉重睡美人」的稱號。（微博）

賽後，羅詩芳受訪時表示，自己這幾天正處於生理期，「等待時間太長了，自己太想上場了，教練讓她要好好調整休息」。

而在隨後，她更新了自己的社交媒體，配上了自己在比賽間隙睡覺的照片，並寫道：「看到大家的留言啦，非常感謝大家的支持，我這邊才洗漱完空下來，但跟國內有時差，目前已經12點半了，所以不急我先睡會，下午見～」

羅詩芳的回應。（微博）

羅詩芳的回應讓網友們大讚可愛，並認為這是絕對實力才有的「超絕鬆弛感」。

網友點睇：

昨晚看直播就看到您中場修整的時候在睡了，不容易啊

這姐太可愛了。睡覺躺這麽板正，嚇我一大跳

好強大的女人！女性驕傲！中國驕傲！

我生理期的時候提個水都能抻著肚子疼，姐妹你真的太牛了

我媽說：看到沒，奧運冠軍睡覺也要蓋肚子的！不然會著涼

