巴黎奧運｜中國運動員身懷｢黑科技｣　奧運獎服竟是用這種布料製成

正在舉行的巴黎奧運會上，中國運動員屢次登上領獎台，他們所穿著的獎服不僅端莊大氣，更蘊含著深厚的綠色低碳理念。據介紹，這些獎服的製作材料意外來自於日常生活中丟棄的廢舊塑料瓶，透過尖端科技的加持，這些廢舊飲料瓶由廢棄物搖身一變，成為運動員光輝形象的象徵。



央視新聞報道，這些獎服在設計上使用了中國傳統的「龍鱗」和「龍鬚」元素，並結合了壓花紋路、拼接和刺繡等工藝，展現出中式版型與留白主色調的完美結合。同時，這些獎服還實現了生產過程中超過50%的碳減排，其作為主要材料的再生滌綸，透過高科技工藝將廢舊塑料瓶轉化為可用的面料，不僅美觀大方，展現了強大的環保意識。

據中國再生資源回收利用協會再生塑料分會執行主任周長賽介紹，這些再生滌綸的原材料來自於日常飲用的PET塑料瓶，「這種塑膠是食品級的，將它回收後製成衣服，相當於對這種塑膠的降級使用，是循環利用的一種方式」。

周長賽指出，這些塑料瓶經過破碎、清洗、拉絲等工序後，最終製成今屆中國隊奧運獎服的原材料。這一過程不僅確保了產品的質量安全，還展示了中國在循環經濟和可持續發展方面的技術實力。

事實上，從廢舊塑料瓶到奧運獎服，這一過程背後是嚴謹的工藝流程和精細的產業鏈。報道特別介紹，浙江海鹽縣的一些社區正在推行一項創新舉措，市民們可以將廢棄的飲料瓶投入智能回收設備，這些設備會根據回收物的重量結算積分，市民們可以使用積分兌換日常生活用品。這種回收方式不僅促進了資源再利用，也讓市民在日常生活中體驗到環保的價值。

這些回收的飲料瓶隨後被統一運送至回收處理站，經過分揀和打包，再被送往工廠進行再生處理。每一批打包好的飲料瓶都對應著一張IC卡，這些IC卡可以精確追溯每一批廢棄飲料瓶的回收地點、數量和質量，確保回收過程的透明度和效率。

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而在工廠內，這些飲料瓶會進行二次篩選，顏色或材質不符合要求的瓶子會被「淘汰」，符合要求的瓶子則進入全自動流水線。這些瓶子經過一系列工序，如整瓶清洗、破碎、搓洗浮選和自動挑片，最終變成2至3釐米長的小片塑膠。這些塑膠片再經過漂洗、烘乾和分離雜質等過程後，製成米粒大小的塑膠顆粒。

這些塑膠顆粒隨後通過全自動紡絲設備進行拉絲卷繞，最終加工成長絲。這些長絲經過機械設備卷成絲餅，成為服裝、箱包、沙發等多種產品的面料。這種科技創新不僅降低了對石油等不可再生資源的依賴，還有效減少了塑料垃圾對環境的危害。

在此過程中，塑料瓶的再利用不僅局限於製作獎服，還可用於製作更柔軟的絲巾。據悉，在廣州市南沙區的「紅樹林保護修復行動」中，志願者們收集的塑料瓶被打造成了漂亮的彩色絲巾，為環保事業注入了更多的創新力量。這些技術的應用，不僅彰顯了中國在環保領域的技術實力，也為塑料廢棄物的回收和再利用提供了新方向。

值得一提的是，內地將於今年12月1日正式實施《塑料廢棄物的回收和再利用指南》國家標準。這一標準的推出，將推動塑料製品在生產、流通、使用、回收和處置全過程中的管理，體現「減量化、再利用、資源化」的循環經濟理念，為塑料廢棄物的處理提供了更為科學的依據。