巴黎奧運｜ 強敵缺席！中國韻律泳奪首金　深圳雙胞胎姊妹超亮眼

中國國家韻律泳隊（水上芭蕾，又稱花樣游泳）在巴黎奧運集體技巧自選賽，技術自選和自由自選，都獲得最高評分，以斷層第一總分996.1389分贏得金牌，這也是也是中國韻律泳項目奧運歷史上的首面金牌。



值得一提的是，花樣游泳隊的參賽隊員中，王柳懿、王芊懿姐妹是來自深圳南山的雙胞胎姐妹花。2005年，年僅8歲的王柳懿、王芊懿姐妹被深圳市體工大隊（現深圳市體育運動學校）花樣游泳隊教練胡良慧發掘，開啟花樣游泳生涯。兩人也將在8月10日至11日，代表中國隊參加雙人技術自選和雙人自由自選的比賽，爭取另一枚的奧運獎牌。



王柳懿、王芊懿姐妹是來自深圳南山的雙胞胎姐妹花。（新華網）

中國在韻律泳項目奪下奧運歷史上的首面金牌。（新華網）

中國在韻律泳項目奪下奧運歷史上的首面金牌。（新華網）

強敵俄羅斯缺席 中國韻律泳奪首金

包括2021年東京奧運在內，俄羅斯已連續在韻律泳項目拿了六屆冠軍。不過，俄羅斯今屆未能參加，中國國家隊終於在韻律泳項目奪金創造新歷史，美國和西班牙分別獲得銀牌和銅牌。此前，中國韻律泳已連續三屆奧運會獲得集體項目亞軍，這屆巴黎奧運是首次的金牌易主。

代表中國隊出戰的八位女將分別是馮雨、常昊、王賜月、王柳懿、王芊懿、肖雁寧、向玢璇、張雅怡。本場比賽，中國隊表演的節目主題為《生命之光》。

中國在韻律泳項目奪下奧運歷史上的首面金牌。（新華社）

中國在韻律泳項目奪下奧運歷史上的首面金牌。（新華社）

中國在韻律泳項目奪下奧運歷史上的首面金牌。（新華社）

中國在韻律泳項目奪下奧運歷史上的首面金牌。（新華社）

中國在韻律泳項目奪下奧運歷史上的首面金牌。（新華社）

中國在韻律泳項目奪下奧運歷史上的首面金牌。（新華社）

中國在韻律泳項目奪下奧運歷史上的首面金牌。（新華社）

深圳雙胞胎姐妹花成奪金功臣之一

1997年出生的王柳懿、王芊懿在深圳長大，為了強身健體，姐妹倆在小時候就被父母送去學習游泳。母親李巧芳表示，「去體育館學游泳後，教練覺得她倆水性特別好，於是建議姐妹倆走業餘訓練之路，我沒同意。」

後來有位朋友來家裡做客，帶柳懿和芊懿去小區游泳池游泳，發現她倆真的特別有天賦，建議她倆學花樣游泳，對體態訓練也有幫助」，李巧芳說，「後來通過引薦，深圳市體工大隊花樣游泳隊教練胡良慧一眼看中了姐妹倆。」

王柳懿、王芊懿姐妹是來自深圳南山的雙胞胎姐妹花。（微博）

2005年，她們開始跟隨深圳體工大隊教練胡良慧訓練。2007年，廣東省隊來深圳選苗時選中了姐妹倆。起初，李巧芳並不想孩子們去省隊，但姐妹倆都表示非常想繼續學習花游。次年，兩人進入省隊，開始專業訓練。

王柳懿、王芊懿，因為是雙胞胎又都學過芭蕾舞，讓她們在配合上更具優勢，能夠在表演中實現動作的高度同步和協調一致。經過常年的刻苦訓練，兩人能夠流暢完成較大難度的動作。入選國家隊之後，二人逐漸成了集體項目、雙人項目的主力。

王柳懿、王芊懿姐妹是來自深圳南山的雙胞胎姐妹花。（微博）

王柳懿、王芊懿姐妹是來自深圳南山的雙胞胎姐妹花。（微博）

2019年，王柳懿因傷遺憾錯過奧運選拔，最終回到廣東省隊堅持訓練，王芊懿則進入奧運名單。王柳懿坦言，這是運動生涯中最困難的階段之一，「在兩年左右的時間里，我們一南一北分開訓練」，而姐妹倆也面臨著首次參加奧運會時的無奈分離。

在2022年匈牙利世錦賽上，中國隊包攬了花樣游泳全部項目的冠軍，王柳懿、王芊懿也斬獲雙人獎項，成為四金王。在2023年的杭州亞運會上，王柳懿、王芊懿以526.8620分奪得花樣游泳雙人項目金牌，幫助中國隊在該項目上實現亞運五連冠，二人同時鎖定巴黎奧運會參賽資格。

此屆巴黎奧運會花樣游泳共設集體和雙人兩枚金牌。在完成集體比賽的日程之後，北京時間8月10日至11日，王柳懿、王芊懿將參加雙人技術自選和雙人自由自選的比賽。王芊懿說，東京奧運會時姐姐因傷沒能參加，「這一次，我希望能和姐姐一起出現在巴黎奧運會的大舞台上。」

王柳懿、王芊懿姐妹是來自深圳南山的雙胞胎姐妹花。（微博）

「姐妹花」最愛喝「老火靚湯」還有「媽媽牌」客家菜

王柳懿、王芊懿的母親李巧芳是客家人，擅長煲湯。姐妹倆去省隊訓練後，每逢週末，夫妻倆都會煲好湯，開車從深圳到廣州看望她們。「她倆喜歡喝椰子燉雞湯。」由於常年在外訓練、比賽，姐妹倆回家過年的機會很少，幾乎都是夫妻倆去北京與她們團聚。

「見面時我們不談訓練、不聊比賽，就很放鬆地聊聊家常。」李巧芳稱，在書房和姐妹倆的臥室，擺放著在各地拍的全家福。見證她們助力中國花游隊奪金後，李巧芳希望她們早點回來，準備做「媽媽牌」的客家菜給她們吃。

中國在韻律泳項目奪下奧運歷史上的首面金牌。（澎湃新聞）