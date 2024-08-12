谷愛凌與法國泳手馬爾尚傳戀愛緋聞　男方曾傲慢無視中國教練被轟

巴黎奧運收官，但運動員緋聞不斷。



法國4金泳手馬爾尚（Léon Marchand）此前因不尊重中國游泳教練被中國網民「罵」上微博熱搜，中國自由式滑雪女運動員谷愛凌當即刪除與馬爾尚的互動IG，獲網民大讚。然而，近日二人傳出戀愛緋聞再登熱搜，谷愛凌「前腳刪祝福，後腳傳緋聞」的做法也遭內地網民炮轟「雙面人」。



今日（8月12日）凌晨巴黎奧運會收官，上午內地微博就爆出谷愛凌與法國4金泳手馬爾尚的戀情。有網民發出二人在夜店熱舞的影片，動作親密疑似接吻，馬爾尚也頻頻惹谷愛凌大笑。

網民爆谷愛凌與馬爾尚戀情。

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不過該戀情曝光，卻未獲網民支持，谷愛凌反被炮轟「雙面人」。

事情源於8月2日，巴黎奧運男子200米混合泳決賽後，獲得金牌的馬爾尚，疑似無視中國教練朱志根的握手致意，令不少內地網民痛斥其「傲慢」。第2日上午谷愛凌即將在馬爾尚獲得金牌後的IG祝福「Incredible」，及互動等全部刪除。該舉動也獲中國網民大讚，「刪得好」「小谷有立場」「幹得漂亮」。

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然而事件僅過去10日，谷愛凌就與馬爾尚曝出戀愛緋聞。有內地網民諷刺谷愛凌有「兩幅面孔」「早上China晚上America」。

網民熱議▼



這種雙面人，國內到底誰在捧



畢竟谷自己也不認自己是中國人吧



她這是一面刪了買個熱搜，一面親親我我？



啊這男的不是有女朋友嗎



像谷​​那種地道道的美國人，比起愛中國，她更愛中國的錢吧



之前那人「不禮貌」的時候，谷做出一副為了國家我與世界為敵的架勢，史上最快迴旋鏢這不就來了嗎，這不就被輕輕打了臉。

