谷愛凌都參加巴黎奧運！全馬比賽成績曝光：超水平發揮太好玩了
撰文：盛昀
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巴黎當地時間8月10日，自由式滑雪世界冠軍谷愛凌參加了奧運歷史上首次大眾馬拉松賽，成績為3小時24分36秒。內媒《極目新聞》報道，賽後谷愛凌分享完賽體驗，表示馬拉松太好玩了，跟滑雪完全不同。
巴黎當地時間8月10日晚上9時，巴黎奧運會迎來奧運歷史上第一場大眾馬拉松賽，賽事設全程馬拉松和10公里跑，在與奧運會馬拉松比賽相同的賽道上舉行，有4萬餘名跑者從巴黎市政廳起跑。
自由式滑雪世界冠軍谷愛凌也參加了此次賽事的全馬比賽。據《中國新聞網》此前報道，這也是谷愛凌的首場全程馬拉松比賽，一共用了三個禮拜的時間準備。
最終谷愛凌順利完賽，比賽路線全程42.195公里，用時3小時24分36秒。內媒《極目新聞》報道，賽後谷愛凌分享完賽體驗：「我之後可能得多跑幾個了，有點上癮，覺得太好玩了，跟滑雪完全不同。」
她也在微博發帖表示：「今晚超水平發揮，沒有想到第一個馬拉松能達到3小時25分以內。 感謝所有支持我的朋友們，你們給我的加油鼓勵了我！我們一起加油！」
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