法4金泳手馬爾尚疑無視中國教練握手惹議　谷愛凌IG送祝福後刪除

巴黎奧運男子200米混合泳決賽當地時間周五（2日）晚舉行，法國泳手馬爾尚（Léon Marchand）獲得金牌。不過，馬爾尚賽後疑似無視中國教練朱志根的握手致意，令不少網民痛斥其「傲慢」。



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巴黎奧運：菲比斯同門師弟、22歲的法國主場泳手馬爾尚（Leon Marchand）為今屆奧運游泳的焦點選手。（Reuters）

比賽中，馬爾尚以1分54秒06的成績獲得其在本屆奧運的第四面金牌，而汪順則以1分56秒的成績獲得銅牌。不過網傳影片顯示，汪順的教練朱志根賽後上前欲與馬爾尚握手，卻疑似遭到馬爾尚無視，穿過圍線後直接從他身邊走過。

相關畫面在微博廣傳並引發熱議：

「他年紀輕輕瞎了。」

「和馬爾尚這種小醜劃清關係不是很好嗎？」

「沒有體育精神的人會被釘在恥辱柱上的。」

「尊重是相互的，有的人生來不配受到任何尊重。」

「現在的游泳圈，怎麽都烏煙瘴氣的呀？中國隊到底招惹誰了啊？」



此外，據《鳳凰網體育》報道，馬爾尚今次獲得金牌後在個人IG帳戶發圖慶祝，谷愛凌還發表評論稱「Incredible」。不過，在握手事件發酵後，谷愛凌則刪除了上述評論，此前與馬爾尚的互動亦疑似全部刪除。

據《鳳凰網體育》報道，谷愛凌已刪除上述評論。（網上圖片）

谷愛凌。（路透社）

另據《東方體育日報》報道，馬爾尚當地時間周六（3日）參加完游泳接力賽後，與法國游泳隊的教練一同到中國隊的休息區，就無視中國游泳隊教練朱志根的握手一事作出解釋和道歉。

馬爾尚解釋到，當時他的注意力並沒有很集中，以為朱志根是在幫他提繩，並沒有意識到那是一個主動握手的動作。到中國隊的休息區後，馬爾尚提出想找朱志根當面說明情況並道歉，不過由於當時朱志根並未在休息區，所以這份澄清通過中國隊的其他成員來代為轉達。