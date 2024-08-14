央視揭黃牛賣博物館票秘訣 月入逾30萬 網民：免費的竟然最貴？
撰文：盛昀
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《央視新聞》報道，暑假正是旅遊的旺季，北京一些熱門景點吸引了各地遊客，對公眾免費開放的博物館也被「黃牛」炒出高價，甚至有人靠倒賣景點的門票月入30萬（人民幣，下同）。
熱門景點搶票難 「黃牛」在搗鬼
據《央視新聞》報道，記者在國家博物館外隨機採訪了30位遊客，僅有2人是通過正規渠道預約，而其他28人都是通過找「黃牛」加價進的博物館。
不僅是國家博物館、故宮博物院、軍事博物館等熱門博物館，還有北京大學、清華大學等著名高校，都出現了預約難的現象。
中國國家博物館職員回應指，他們也很無奈，但不是監管部門，沒有辦法解決倒賣門票的黃牛問題。
藉「技術手段」不到一月獲利30多萬元
銷售門票的網絡平台客服透露，獲得預約門票的秘訣在於「刷票」，需要上「技術手段」。
前不久，北京市海淀區檢察院剛剛辦理的一起「黃牛」倒票案件，揭開了其中的奧秘。原來，「黃牛」大多會利用手中掌握的遊客信息，通過搶票軟件等技術加持，率先搶佔大量的門票資源，有時開票一秒鐘內便可鎖定成百上千個號源。
同時，他們會在各類社交平台上發佈倒賣門票信息，在招攬到真正的遊客後，又不斷快速退票、搶票，最終成功變現。
據了解，該團夥除了在北京批量搶票，還在雲南的玉龍雪山、湖南博物院、山東科技館等多地搶票銷售，每張參觀票以80元到150元不等的價格加價銷售。在2023年暑期，他們在不到一個月的時間就非法獲利30多萬元。
網民評論：
「讓黃牛賺錢，還不如博物館收費，收來的錢應用於慈善，助學！」
「免費的竟然是最貴的？」
「我才去的故宮，國博，紀念堂全部買的黃牛票，根本就搶不到，看似有票實際一點進去就沒了。」
「免費的國博暑假期間至少300+才能找得到黃牛買票，試過無數次自己搶票，一點點都搶不到。」
「很好解決啊，他們是從誰手上拿到了預定系統的接入權限，內鬼？」
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