央視揭黃牛賣博物館票秘訣　月入逾30萬　網民：免費的竟然最貴？

《央視新聞》報道，暑假正是旅遊的旺季，北京一些熱門景點吸引了各地遊客，對公眾免費開放的博物館也被「黃牛」炒出高價，甚至有人靠倒賣景點的門票月入30萬（人民幣，下同）。



中國國家博物館。（資料圖片）

北京故宮博物院。（資料圖片)

熱門景點搶票難 「黃牛」在搗鬼

據《央視新聞》報道，記者在國家博物館外隨機採訪了30位遊客，僅有2人是通過正規渠道預約，而其他28人都是通過找「黃牛」加價進的博物館。

暑期熱門景點搶票難。（影片截圖）

不僅是國家博物館、故宮博物院、軍事博物館等熱門博物館，還有北京大學、清華大學等著名高校，都出現了預約難的現象。

中國國家博物館職員回應指，他們也很無奈，但不是監管部門，沒有辦法解決倒賣門票的黃牛問題。

觀眾參觀中國國家博物館。（視覺中國）

遊客排隊進入國家博物館。（資料圖片）

藉「技術手段」不到一月獲利30多萬元

銷售門票的網絡平台客服透露，獲得預約門票的秘訣在於「刷票」，需要上「技術手段」。

經銷商指出需要借用技術手段。（影片截圖）

前不久，北京市海淀區檢察院剛剛辦理的一起「黃牛」倒票案件，揭開了其中的奧秘。原來，「黃牛」大多會利用手中掌握的遊客信息，通過搶票軟件等技術加持，率先搶佔大量的門票資源，有時開票一秒鐘內便可鎖定成百上千個號源。

同時，他們會在各類社交平台上發佈倒賣門票信息，在招攬到真正的遊客後，又不斷快速退票、搶票，最終成功變現。

觀眾參觀國家博物館「妙合神形」明清肖像畫展。（視覺中國）

據了解，該團夥除了在北京批量搶票，還在雲南的玉龍雪山、湖南博物院、山東科技館等多地搶票銷售，每張參觀票以80元到150元不等的價格加價銷售。在2023年暑期，他們在不到一個月的時間就非法獲利30多萬元。

網民評論：

「讓黃牛賺錢，還不如博物館收費，收來的錢應用於慈善，助學！」

「免費的竟然是最貴的？」

「我才去的故宮，國博，紀念堂全部買的黃牛票，根本就搶不到，看似有票實際一點進去就沒了。」

「免費的國博暑假期間至少300+才能找得到黃牛買票，試過無數次自己搶票，一點點都搶不到。」

「很好解決啊，他們是從誰手上拿到了預定系統的接入權限，內鬼？」

