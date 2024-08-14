「萌獅」標本因表情成網紅　上海自然博物館親解：與填充物有關

上海自然博物館內一座「萌獅」標本近日引起網民熱烈討論，只見該堂堂非洲獅完全沒有想像中的威嚴，反而是一幅十分呆萌的模樣。周二（13日），「上海自然博物館」微信公眾號發表文章，解釋了萌獅表情之所以如此奇特，其實與填充物有關。



據了解，該「萌獅」位於上海自然博物館1層的「生命長河」展區，幾乎所有觀眾都對它過目難忘，甚至收藏在手機中當作表情包使用，「上海自然博物館」微信公眾號甚至形容其為館內「網感」最強的動物明星。

該「萌獅」位於上海自然博物館1層的「生命長河」展區，幾乎所有觀眾都對它過目難忘。（「上海自然博物館」微信公眾號）

據介紹，針對各類生物的獨特性，標本的製作師通常會選取相適宜的保存技藝，如魚類、蛙類等生物，常將其安置於福爾馬林溶液中留存；昆蟲界則多見乾製技術，以保留其纖細形態。至於哺乳動物和鳥類，製作師需要先精巧塑造身形模型，隨後細致地覆以剝取的皮張，以復原其生動自然的生前形象。與之相對，那些缺乏造型、僅平鋪展示的標本，則被稱作假剝製標本。

而涉事「萌獅」生前其實是杭州動物園的成年雄獅，於1977年死亡後被送至上海自然博物館，並製成標本。上海自然博物館表示，在其剛被製成標本的時候，也是威風凜凜，目光如炬的。

「萌獅」生前其實是杭州動物園的成年雄獅。（「上海自然博物館」微信公眾號）

之所以面容現時呈現出如此獨特而引人注目的神情變化，是由於在那個年代，受標本製作的技術局限，萌師的體內填充的材料是稻草和支撐用的鐵架結構。而隨著歲月的流逝，加上館內不斷變化的環境因素，這些原始填充物逐漸無法抵御歲月的侵蝕，導致其面部結構發生了明顯的形變，結果不經意間造就了今日微妙的「網紅」表情。