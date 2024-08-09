穿越千年時空夢回大漢　中山市博物館奇妙夜活動華麗上演

8月6日，中山市博物館「盛世霓裳大漢風骨——博物館奇妙夜」華麗上演，歷史與現代的完美交融，編織了一場夢幻般的盛宴。



當晚，「盛世霓裳大漢風骨——博物館奇妙夜」活動於19時準時拉開帷幕。漢服愛好者們身著精美漢服如約而至，共赴這場時空穿越的盛宴。博物館的工作人員也換上了漢服，以古代禮儀熱情相迎，讓踏入博物館的觀眾瞬間沈浸於漢文化的莊重與雅致之中。

中山市博物館「盛世霓裳大漢風骨——博物館奇妙夜」吸引大批市民參加。（微信公眾號＠中山市博物館）

中山市博物館「盛世霓裳大漢風骨——博物館奇妙夜」吸引大批市民參加。（微信公眾號＠中山市博物館）

活動中，身著華麗漢服的舞者們緩緩步入大堂，隨著《相和歌》的悠揚旋律翩翩起舞，為現場觀眾呈現了一場視覺與聽覺的雙重盛宴。漢代樂舞的獨特韻味，在現代人的精彩演繹下，跨越千年時光，讓人仿佛置身其中。

表演結束後，遊客們移步至博物館廣場，根據通關手冊參與「八雅遊戲」，親身體驗古人的雅趣生活。從古琴旋律猜曲名到棋局對弈，從文物辨認到名畫拼圖，再到飛花令、煮酒論英雄、看圖識花以及茶文化知識互動，每一項遊戲都充滿趣味與挑戰，讓遊客在玩樂中增長知識，深刻體驗傳統文化的魅力。

身著華麗漢服的舞者們，隨著《相和歌》的悠揚旋律翩翩起舞。（微信公眾號＠中山市博物館）

身著華麗漢服的舞者們，隨著《相和歌》的悠揚旋律翩翩起舞。（微信公眾號＠中山市博物館）

樂手彈奏《相和歌》。（微信公眾號＠中山市博物館）

公益導賞活動則為遊客提供了深入了解漢代歷史文化的機會。在講解員的帶領下，遊客們穿梭於展廳之間，近距離觀賞珍貴文物，聆聽歷史故事。此外，活動現場還設置了瓦當拓印、漆扇製作等非遺項目體驗環節，讓遊客親手觸摸到傳統文化的精髓。

隨著深中通道正式開通，深圳與中山之間的文化交流迎來了新的機遇。近期，中山市青少年活動中心、深圳市寶安青少年宮聯合中山市博物館攜手策劃了一場創新性的博物館研學露營體驗活動，當晚的博物館奇妙夜活動就是其中之一。系列活動通過寓教於樂的方式，讓青少年在探索歷史文化的同時，增進彼此間的文化交流與理解，共同推動大灣區的融合發展。

參加者根據通關手冊參與「八雅遊戲」，親身體驗古人的雅趣生活。（微信公眾號＠中山市博物館）

活動現場設置瓦當拓印、漆扇製作等非遺項目體驗環節。（微信公眾號＠中山市博物館）

活動現場設置瓦當拓印、漆扇製作等非遺項目體驗環節。（微信公眾號＠中山市博物館）

本文獲《羊城晚報》授權轉載

