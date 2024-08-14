曾被曝20隻東北虎非正常死亡　阜陽野生動物園非法繁殖被罰1139萬

安徽省阜陽野生動物園早前被指在未取得人工繁殖許可證的情況下，違法展示展演、人工繁殖國家一級保護動物東北虎。受動物園經營權糾紛的影響，大量野生動物死亡，其中包括20隻東北虎等珍貴野生動物。近日，安徽阜陽野生動物園關聯公司因涉嫌非法繁育虎等國家重點野生動物，被行政處罰1139萬元（人民幣．下同）。



阜陽野生動物園位於潁東區，工作日幾乎沒有遊客。（中國慈善家）

據信用中國（安徽阜陽）網站信息，由於涉嫌非法展演（利用）和非法繁育虎等國家重點野生動物，阜陽野生動物園經營企業安徽七彩野生動物樂園有限公司被阜陽市潁東區林業局處以沒收違法所得67萬餘元、罰款1139萬元的行政處罰。該處罰決定由阜陽市潁東區林業局於8月5日作出。

天眼查信息顯示，安徽七彩野生動物樂園有限公司成立於2018年2月，法定代表人為潘志超，註冊資本6000萬元人民幣，由阜陽市紫青農業科技股份有限公司全資持股。

根據規定，馴養繁殖國家一級保護野生動物要報林業部審批，二級保護野生動物則由省級林業行政主管部門審批。國家林業和草原局文件顯示，早在2018年9月11日，該局就對七彩公司做出不予許可的決定，理由是「不具備人工繁育東北虎、亞洲象和孟加拉虎相應的場所和設施條件」。

2018年9月11日，國家林草局拒絕給七彩公司發放行政許可證。（中國慈善家）

然而，阜陽野生動物園「猛獸放養區」現時仍有多隻東北虎和獅子在籠內來回踱步，供遊客觀賞。這意味著，七彩公司旗下的阜陽野生動物園在未取得人工繁殖許可證資質的情況下，多年以來都在非法展示展演、人工繁殖東北虎。

據報道，阜陽野生動物園有大量野生動物非正常死亡，均屬騰飛公司所有。騰飛公司提供的數據顯示，2019年10月至2023年3月，共死亡10隻東北虎，2020年6月至2023年8月，共出生小虎11隻，存活僅一隻；2021年5月和2023年8月，共有2隻非洲獅死亡；2019年死亡1隻成年長頸鹿，2023年出生的2隻長頸鹿也已死亡；還有獼猴等小體動物也有不同數量的死亡。

上述事件發生後，國家林業和草原局發布《關於開展虎等陸生野生動物人工繁育專項整治行動的通知》，即日起至2024年9月30日在全國範圍內開展專項整治行動。