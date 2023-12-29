中國現首宗東北虎「獵殺」東北豹事件　後者頭、腹等多處被啃食

位於吉林的東北虎豹國家公園琿春片區近日出現一具疑似被啃食過的東北豹殘骸，經東北虎豹國家公園管理局、琿春市警方和國家林草局東北虎豹監測與研究中心組成的聯合調查小組勘察判定，確認這為一宗罕見的東北虎「獵殺」東北豹事件，亦是國內首次發現。據悉，儘管東北豹盡量避免與東北虎遭遇，但難以完全避免，一旦兩者相遇，豹不能夠及時逃脫，便會被虎捕殺。



據介紹，死去東北豹的頭部、腹部和臀部均發現多處被啃食痕跡，現場一片狼藉。東北虎豹國家公園琿春分局副局長於洪洵介紹道，他們沿著拖拽痕跡，一路發現另一種貓科動物的腳印，在向南160米左右有明顯的打鬥痕跡，「這隻豹子被獵殺啃食也就發生在幾個小時前，屍體當時還沒有僵硬」。

通過現場腳印測量、打鬥痕跡和捕食習性等，調查人員判定東北豹是被一隻成年雄性東北虎撲殺啃食的；經花紋比對，確定這隻東北豹屬東北虎豹國家公園在編豹群，編號為73號。國家林草局東北虎豹監測與研究中心副主任馮利民稱，涉事的是一隻年約8歲、正值壯年的雄豹，其成年後擴散到此區域建立了自己的領地，屬於該區域內首批「原住民」，是東北豹種群重回中國境內的第三代，已繁殖多胎幼崽。

研究顯示，東北虎、東北豹體重差異巨大。雄性東北豹體重僅50至80公斤，但成年雄性東北虎體重往往超過200公斤，故東北豹其實是東北虎的潛在獵物，只是在長期自然進化過程中，東北豹學會了在東北虎領地內生存的技巧，從而實現兩者共存。

東北虎豹國家公園管理局副局長陳陽介紹，今次是中國境內首次發現的虎捕獵豹事件，但他強調，雖然這是一個罕見的自然現象，但是在世界範圍內曾經多次發生，例如印度，「這對於我們的東北虎豹保護研究以及未來國家公園的保護管理，也提供了非常好的一個觀察的機會」。