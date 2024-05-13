阜陽野生動物園內大量老虎獅子非正常死亡　存活動物陷生存危機

《中國慈善家》報道，安徽省阜陽野生動物園在未取得人工繁殖許可證的情況下，違法展示展演、人工繁殖國家一級保護動物東北虎。受動物園經營權糾紛的影響，大量野生動物死亡，其中包括20隻東北虎、2隻非洲獅、3隻長頸鹿等珍貴野生動物。

目前，園區內仍然存活的動物長期被關在運輸鐵籠中，空間狹小，生存狀態堪憂。

5月13日，阜陽野生動物園發布臨時閉園公告稱，由於天氣炎熱，園區部分場館進行升級改造，5月13日至15日閉園，5月16日正常營業。



據報道，阜陽野生動物園是民營動物園，運營方為安徽七彩野生動物樂園有限公司（下稱七彩公司）。宣傳資料顯示，該動物園屬於阜陽市潁東區政府重點招商引資項目「五彩潁東·印象田園」的一部分，總用地1200餘畝。

自2018年5月，阜陽市當地媒體多次報道動物園的相關新聞。其中，《阜陽日報》在2018年11月14日報道稱，3天前，阜陽野生動物園迎來12隻長頸鹿，為首批入園動物。

阜陽野生動物園位於潁東區，工作日幾乎沒有遊客。（中國慈善家）

媒體報道的時間軸顯示，從圖紙設計到招標、開建，再到第一批動物入園，僅用了半年時間。阜陽市潁東區林業局介紹，由於土地使用問題，動物園曾停建近兩年，當時「半成品」的園區未達野生動物生存所需環境標準，配套設施更是無從談起，但園方貿然引進12隻長頸鹿，不久後就有一隻非正常死亡。

2018年4月，七彩公司與阜陽騰飛馴化展演有限責任公司（下稱騰飛公司）簽署合同，後者將33隻東北虎、5隻非洲獅、11隻黑熊、3隻駱駝等動物，以總價254.3萬元（人民幣，下同）的價格轉讓予七彩公司。

阜陽野生動物園，一隻東北虎長期被關在一間「小黑屋」內。（中國慈善家）

騰飛公司法人代表李良華稱，2019年4月，公司從上海運25隻老虎到阜陽時，發現動物園停建，「我一看環境根本不適合東北虎生存，就不敢再將其他的東北虎運過來了」。據悉，阜陽野生動物園於2021年5月1日才開業。

違法展示展演、人工繁殖東北虎

根據規定，馴養繁殖國家一級保護野生動物要報林業部審批，二級保護野生動物則由省級林業行政主管部門審批。國家林業和草原局文件顯示，早在2018年9月11日，該局就對七彩公司做出不予許可的決定，理由是「不具備人工繁育東北虎、亞洲象和孟加拉虎相應的場所和設施條件」。

2018年9月11日，國家林草局拒絕給七彩公司發放行政許可證。（中國慈善家）

然而，阜陽野生動物園「猛獸放養區」現時仍有多隻東北虎和獅子在籠內來回踱步，供遊客觀賞。這意味著，七彩公司旗下的阜陽野生動物園在未取得人工繁殖許可證資質的情況下，多年以來都在非法展示展演、人工繁殖東北虎。

不過，阜陽市林業局自然資源監管科工作人員介紹，動物園內的老虎不屬於園方，而是屬於和園方合作、有資質的騰飛公司。惟2022年合作到期後，騰飛公司至今未將老虎遷走。

存活動物陷生存危機

據報道，阜陽野生動物園有大量野生動物非正常死亡，均屬騰飛公司所有。騰飛公司提供的數據顯示，2019年10月至2023年3月，共死亡10隻東北虎，2020年6月至2023年8月，共出生小虎11隻，存活僅一隻；2021年5月和2023年8月，共有2隻非洲獅死亡；2019年死亡1隻成年長頸鹿，2023年出生的2隻長頸鹿也已死亡；還有獼猴等小體動物也有不同數量的死亡。

成年野生動物屍體被堆放在這間約10平米的冷凍室。（中國慈善家）

死亡的野生動物幼崽屍體至今仍存放於動物園的冰櫃中，而成年東北虎、非洲獅、長頸鹿、黑熊等動物的屍體，則堆放於一個約10平米的冷藏室，等待處理。

即便是存活的野生動物，也面臨生存危機。多隻黑熊常年被關在狹小的鐵籠中，頭頂的毛髮被鐵籠磨掉，露出頭皮，其中一隻黑熊因常年在狹小空間不能活動而導致四肢癱瘓。

目前，動物園內還有16隻東北虎存活，其中有一部分被關在約1.5米的鐵籠中，放置於室外長達數年，吃喝拉撒全在籠內，還有部分東北虎和非洲獅被關在暗無天日的平房中，生存環境極其惡劣。

存放動物幼崽屍體的冰櫃。（中國慈善家）

動物園經營權糾紛

報道指，阜陽野生動物園一直有經營權糾紛，更一度鬧上法庭。2019年，七彩公司曾向騰飛公司多次發出「催告函」，並聲稱騰飛公司未經許可，擅自將部分動物運入阜陽野生動物園尚未驗收合格的籠舍中馴養，要求在限期內將所有動物搬離園區。

不過，2020年8月，七彩公司又與騰飛公司簽訂《動物租賃合同》，騰飛公司將價值約360萬元野生動物提供給七彩公司用於經營展演，每年租金160萬元，合作期限為3年。

2021年5月1日，阜陽野生動物園試營業當天，七彩公司與騰飛公司再因動物使用問題發生爭執。後來，工作人員強行開籠，將猛獸放歸各自固定的展演區，雙方矛盾進一步激化。

阜陽野生動物園內動物生存環境堪憂，圖為兩隻被關在昏暗小屋子內的非洲獅。（中國慈善家）

關於園內野生動物的死亡，潁東區林業局相關負責人表示，部分原因是因為老虎是近親繁殖，基因不好，容易生病；還有部分老虎年老體弱，屬於正常死亡。

李良華則稱，動物園的經營權糾紛導致園方停發員工工資，並將他精心培養的技術骨幹全部趕走，動物園停水斷電，導致野生動物饑渴死亡，或因體弱多病，壽命減短。

七彩公司的法人代表潘志超否認李良華的說法，他表示騰飛公司已經和動物園沒有任何關係，目前屬於「惡意霸占」阜陽野生動物園。