女子地鐵摸阿叔隱私部位　稱｢讓我摸一下｣　目擊者：行為異於常人

杭州地鐵一名女子多次觸摸阿叔隱私部位，多名同排乘客嚇到起身離開。有目擊者稱，「她肢體動作很誇張，和正常人不是很一樣。」



杭州地鐵一名女子多次觸摸阿叔隱私部位。（影片截圖）

杭州地鐵一名女子多次觸摸阿叔隱私部位。（影片截圖）

杭州地鐵一名女子多次觸摸阿叔隱私部位。（影片截圖）

事發於周三（8月14日），網傳影片顯示，杭州地鐵6號線內一名身着白色T恤的女子上車後，對坐在一旁正在打電話的阿叔說，「讓我摸一下」，隨後更將手伸向阿叔的生殖器官，阿叔受驚立刻起身，多名同排乘客亦起身離開。

惟阿叔起身後，女子仍不依不饒，「再摸一下嘛」，阿叔則大聲呵斥，「你再試一下！」，而阿叔轉身後女子更多次觸碰其臀部。

據目擊者描述，該名女子上車後便顯得異於常人，不僅肢體動作比較誇張，且打電話很大聲引人側目，其後更對身旁阿叔做出不當的身體接觸，「周邊一排人都跑了，自己也很害怕，最後阿叔訓斥了其幾句後，就提前下車了。」

據目擊者描述，該名女子上車後便顯得異於常人。（影片截圖）

杭州地鐵一名女子多次觸摸阿叔隱私部位。（影片截圖）

杭州地鐵一名女子多次觸摸阿叔隱私部位。（影片截圖）

據了解，該名女子或已涉嫌違法，內地《‌治安管理處罰法》‌第四十四條規定，‌猥褻他人或者在公共場所故意露身體，‌情節惡劣的，‌處五日以上十日以下拘留。‌對於猥褻智力殘疾人、‌精神病人、‌不滿十四周歲的人或者有其他嚴重情節的，‌處十日以上十五日以下拘留。‌目前，當地警方尚未通報事件。

網民點睇：

「這確定是個女的？」

「一看就是個特殊人群。」

「性別一換，警察出通告，行拘。」

「希望她的監護人能確實負起責任看管好她。」

「體型肥胖，大概率是相關藥物長期服用後增重，殘障人士、精神障礙人士需要家庭和社會的關愛，而不是網暴和謾罵。」

