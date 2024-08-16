長沙小學生遭老師打破頭骨案開庭　父：女兒有後遺症　盼嚴懲

去年9月，湖南長沙小學生小麗（化名）遭到老師用三角尺打破頭骨，一度有生命危險，震驚社會。案件周五（16日）於長沙市岳麓區法院開庭，涉事老師宋某明被控故意傷害罪。而小麗父親劉明（化名）透露，女兒在接近兩個月的住院治療後出院，被鑒定為九級傷殘，傷口依然有後遺症。家屬表示，希望兇手能被嚴懲，並期待女兒恢復開朗、樂觀，擁有正常的生活。



據《九派新聞》報道，事發於去年9月6日下午的岳麓區博才梅溪湖小學。案情指，事發當日，坐在小麗後座的女同學在玩洋娃娃，並發出尖叫聲。宋某明將洋娃娃沒收，被該女同學要求歸還。

之後，宋某明突然掀翻講台，並拿起講台上的50厘米三角尺砸向了小麗的頭部左側。當時正坐在座位上低頭做功課的小麗頓時血流如注，課桌、衣服上全是血跡，嚇得同學們大叫。發現醫務室無法處理後，宋某明通知了班主任老師。

涉事三角尺被砸至斷裂。（九派新聞）

醫院CT檢查顯示，小麗的頭顱內部有異物，須馬上進行開顱手術。經過5個多小時的手術，小麗頭部的異物被取出，包括尺子的碎片和頭骨碎片。醫生更表示，如果再晚一點，小麗很可能就醒不過來了。

事後，宋某明曾表示，當時他其實是想用尺子打後座玩洋娃娃的女同學，但是誤打到了小麗。可是，之後他又兩次改變說辭，先稱是想要把尺子砸向墻壁，後說其實是想砸向課桌間的過道。

據家屬介紹，小麗去年10月初出院，但受後遺症困擾，傷口反覆出現感染，並有癲癇隱患，需常備藥。而由於顱腦裝了鈦網，當天氣太熱或太冷時，都會引發頭痛。據劉明提供的一份落款為2024年4月24日的傷情鑒定書顯示，被鑒定人顱腦損傷術後，評定為九級傷殘，後續需給予適當康復治療及左額面部瘢痕整形治療。

不過比起身體，小麗的心理創傷更讓劉明不安。劉明透露，女兒情緒不太穩定，控制不住時甚至會砸家中東西，還把電視以及去年劉明給她買的智能手錶砸壞。

此外，小麗還患上了睡眠障礙，喜歡咬被子，且始終有消不掉的黑眼圈，眼瞼下方像長著兩道黑色疤痕。當睡不著時，她會呆坐在房間的床上或者地上，劉明和妻子為此有時在半夜兩三點醒來，到女兒房間看望。另外，在出院一個多月後，小麗曾去看心理醫生，結果參考診斷為有（重度）抑鬱症狀。

抑郁自評量表顯示小麗情緒非常低落，經常產生無助感和絕望感。（九派新聞）

與此同時，小麗也享受不到正常的校園生活。今年3月，她曾嘗試回歸校園，可轉學後只讀了兩個月便又回到家中療養。學校溝通後認為，由於小麗經常要到醫院檢查，跟上學時間衝突，故一致認為她還不適合回歸校園。而由於短髮關係，小麗身邊部分同學甚至以為她是男生，導致她一進廁所，「把大家都嚇跑了」。

在父母眼中，小麗一直是一個乖巧、懂事、開朗的女兒，會主動幫忙做家務，坐高鐵時會幫忙拿行李，睡醒會自己疊被子等。對於女兒的未來，劉明與妻子憂慮不已，希望她能夠回歸正常的校園生活。

宋某明在課堂上。（大皖新聞）

而在庭審前，劉明提出了讓女兒出席庭審的申請，小麗表示願意出庭。劉明表示，他們的訴求是涉事教師受到法律嚴懲，要求頂格審判，清除出教師隊伍，對於女兒的班主任及處理該事件的相關領導，也應當承擔相應責任。

劉明又稱，事情發生後，未收到過宋某明及他家人的道歉。為照顧女兒，他一整年都沒怎麽照看自己的小生意，妻子還因為事件有掉髮問題。對此，小麗一度對媽媽稱：「媽媽辛苦了，如果我再這樣下去的話，我寧願當時不要醒來了，在救護車上睡過去會更好。」