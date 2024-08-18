廣州番禺屋苑頻現｢高空墜貓｣　70歲獨居老伯疑養50隻　鄰居難忍

大埔公屋虐貓案後，近日，內媒報道廣州番禺一棟樓常有小貓墮樓，引發附近居民關注。



據《廣東民生DV現場》報道，廣州番禺海濱花園小區業主稱，該棟樓一家住戶的陽台上經常掉下小貓，還曾差點砸中路過的幼童。

海天閣B座的業主們表示，近段時間以來高空墜貓的情況十分頻繁。有業主稱，「這個口是這棟業主唯一的出入口，有一次有個小孩經過這里，一只貓掉下來，差一點砸到他，相差就幾十厘米，有業主都報警了，已經有六七只貓掉下來了。」高空墜物，不僅是小貓的生命，亦關乎居民生命安全。

廣州番禺一小區經常有小貓從陽台掉落。（影片截圖）

廣州番禺一小區經常有小貓從陽台掉落。（影片截圖）

還有業主介紹，這些「跳樓」的小貓並非流浪貓，而是居住在B座8層的70多歲獨居老人張叔叔（化名）養的。貓可能是自己在陽台上玩，然後失足掉落。據業主介紹，獨居老人張叔叔養貓十幾年，愈養愈多。除了經常掉下的小貓外，樓道裏日漸濃烈的臭味和貓叫聲都讓鄰居們苦不堪言。

一名住在張叔叔樓下的業主稱，「這一片的陽台門都是不敢開門，因為一開門那個臭味不管樓上還是樓下都是臭的。」甚至有業主因此搬離此處。雖然不少業主向當地社區和物業反應情況，但物業能做的僅是清理樓道內的衛生和除味，要徹底消除仍難度較大。

廣州番禺一小區經常有小貓從陽台掉落。（影片截圖）

獨居老人表示，家中小貓不斷生小貓，導致愈來愈多。（影片截圖）

養貓的張叔叔則表示，家中貓的數量太多，他自己都不知道小貓何時掉下樓。有知情業主估計，張叔叔屋內約有40、50隻貓。

當地街道辦、物業等工作人員與張叔叔溝通，將張叔叔交出的5隻貓帶走，聯繫相關組織安置。同時，還將進一步完善設施，防止有貓再次墮樓。並將繼續爭取張叔叔同意，組織志願者入屋進行清潔衛生，減輕味道對鄰里的影響。