杭州屋苑多隻貓遭殘忍射傷　有貓身中10箭亡　一箭從鼻貫穿至喉

內媒《紅星新聞》報道，近日，杭州某小區居民發現多隻貓遭箭射傷，其中一隻貓身上插著 9 支箭，體內還有一枚斷掉的箭頭，當地警方表示事件正在調查中。



中箭的貓的 X 光片。（紅星新聞）

杭州多隻貓被箭殘忍射傷。（網絡圖片）

8 月 13 日，杭州餘杭區某小區居民發現，一隻在小區生活了約 3 年的貓被箭射傷。14 日早晨，小區居民又在小區裏發現一隻約 2 個月大的雌性玳瑁貓中了 2 支箭，連忙送往醫院搶救。當天下午，義工又在小區裏找到一隻尾部中箭的雌性成年貓和一隻已死亡多日的貓。

杭州多隻貓被箭殘忍射傷。（影片截圖）

杭州多隻貓被箭殘忍射傷。（網絡圖片）

8 月 14 日，收治了其中一隻貓的醫院職員指，貓被送到醫院時狀態已經很差，這隻貓身中 10 箭（包括體內箭頭），尤為嚴重的是，其中一支箭從貓的鼻部貫穿至咽喉，一支箭刺穿了它的肺部。搶救約 1 個半小時後，貓咪被確認死亡。

從貓體內取出的箭 。（紅星新聞）

杭州多隻貓被箭殘忍射傷。（網絡圖片）

《紅星新聞》昨日（14 日）報道，當地警方正在調查核實此事。據《浙江經視》報道，嫌疑人已被警方控制。

網民評論：

「現在是射貓狗，以後覺得不過癮，就是射人了這傢伙。」

「至少要以危害公共安全，非法持有管制器械處理。」

「小區裏有個這樣的人也是挺危險的。」

「想起來最近山東臨沂箭射人事件。」

「嚇人，住這個小區的話我都不敢出門，誰知道射歪了會不會射到人。」

