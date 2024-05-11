每隻貓狗都有獨立候機空間！全國首家寵物候機廳在深圳機場啟用

10隻寵物「入住」深圳機場寵物候機廳，等待搭乘航班開啟雲端旅程，這標誌著全國首家寵物候機廳在深圳機場國內貨站正式啟用。



據了解，深圳機場寵物候機廳位於國內貨站B1區，室內面積約210平方米，廳內配套有全方位監測系統，可對溫度、濕度、PM2.5、PM10、氨氣進行24小時監控和預警。除了柔和的燈光、健康的材料、整潔的環境，寵物候機廳還實行貓狗分區，每隻寵物都擁有獨立的候機空間，可以讓寵物在此享受「愜意」的「候機」體驗。



深圳機場寵物候機廳，這標誌著全國首家寵物候機廳在深圳機場國內貨站正式啟用。（南方都市報）

寵物候機廳實行貓狗分區：每隻寵物都擁有獨立候機空間

根據深圳綜合開發研究院測算，以「80後」「90後」「00後」為主體的深圳養寵群體持續壯大，目前全市寵物貓狗數量達到50萬隻以上。隨著寵物數量的增加，寵物的各類需求也隨之凸顯。

首批通過寵物候機廳一站式服務將愛寵寄養在外地的劉女士表示，要為深圳機場對寵物的友好點讚，寵物候機廳讓我對寵物的出行感到非常安心、放心。通過機場的這項服務，也讓我感受到深圳是一座充滿了人文關懷的城市。

深圳機場寵物候機廳，這標誌著全國首家寵物候機廳在深圳機場國內貨站正式啟用（南方都市報）（南方都市報）

早在2018年，深圳機場即推出了「愛寵候機區」，此次深圳機場對寵物運輸軟硬體設施、服務流程、服務項目進行全面升級，為愛寵人士訂製更加貼心、放心、便捷的個性化服務，彰顯城市的文明和溫度。

一站式寵物出行服務：可通過手機APP全程查看萌寵狀態

除了一流的設施和環境，深圳機場順勢推出的一站式寵物出行服務也開創了寵物出行新模式。

該項服務由專業的寵物科技公司營運保障，配備專業的寵物專家和先進的設施裝置，可為寵物提供專門的安檢。

機通道、專人看護、定時巡視、按需添食餵水以及因航班延誤導致的滯留寵物提供免費寄養服務。服務還連結了接送資源，打通寵物運輸的「最先一公里」和「最後一公里」，實現「航空+地面」聯運全流程無縫銜接。

深圳機場負責人：寵物不只是活體貨物

深圳機場相關部門負責人表示，航空運輸中，寵物常被當作活體貨物對待，然而『毛孩子』早已成為很多家庭的一員，「寵物候機廳的建立改變了過去寵物與航空貨物混合運輸的託運方式，同時基於數位化平台和物聯網技術，引入了遠端醫療診斷系統和衛生防疫措施，為寵物提供寄養，護理等服務，最大程度確保寵物的安全和舒適。」此外，在寵物候機廳，還設定了寵物娛樂空間，可以緩解寵物出門的焦慮情緒。

除此之外，選擇一站式寵物出行服務的消費者還可以通過手機APP全程查看萌寵狀態，也可以簽約線上醫療服務，對寵物的突發情況進行緊急處理。還提供寵物機票預訂、寵物專車、寵物航空箱、代辦檢疫檢驗證等服務，覆蓋寵物出行全場景，為愛寵出行提供全流程環境監控、位置追蹤、人寵音視訊互動、遠端醫療等保姆式服務，讓萌寵舒適出行，讓主人放心無憂。