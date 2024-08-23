河南7歲男童因小事遭鄰居用椅子「砸碎顱骨」　至今未甦醒

內媒報道，河南一名7歲男童遭同村男子用椅子砸傷致顱骨骨折，在加護病房救治5天，至今未甦醒。據受害者家屬透露，傷人的毛姓男子目前已被羈押，正準備做精神鑑定，且沒有任何賠償能力。



《瀟湘晨報》報道，河南男子喻海超在網上求助稱，7歲的兒子喻籽敐17日被同村毛姓男子用椅子砸傷頭，診斷為顱腦損傷重型，粉碎性骨折，已經在加護病房躺了5天，至今未甦醒，亦無任何好轉。

河南男子喻海超在網上求助稱，7歲的兒子喻籽敐17日被同村毛姓男子用椅子砸傷頭。（影片截圖）

因小事釀禍

喻海超透露，公安機關稱他兒子騎車壓到毛姓嫌犯灑在路上的雞食，後者大怒並拿起椅子猛砸男童的後腦勺，釀成慘劇。

喻海超稱，現在每天醫藥費要1.5萬（人民幣，下同）左右，而嫌犯沒有一分錢賠償，作為單身父親的他不知道接下來怎麼辦：「孩子至今沒有醒過來，接下來的醫藥費怎麼辦，我想往上轉院，又不敢輕易動，怕碎骨頭刺傷後面的大動脈……」

喻海超提供的一份羅山縣公安局的立案告知書顯示，2024年8月17日羅山縣麗水毛某某涉故意傷害案一案，該局認定事實清楚、證據充分，現已立案。

喻海超提供的一份羅山縣公安局的立案告知書。（微博）

當地村委會的工作人員21日在接受採訪時表示，村裡已經在為喻籽敐的醫藥費想辦法，「村里知道了，各種程序都在走了。毛某某已經被羈押了，毛某某就一個人，一個單身漢，沒錢賠。」

喻海超透露，毛姓嫌犯沒有父母、妻兒，也沒有任何賠償能力，稱「他已經被公安機關羈押，準備做精神鑑定。」

河南省信陽市中心醫院的診斷書顯示，7歲的喻籽敐被臨床診斷為開放性顱腦損傷重型，硬膜下血腫(雙側枕部)，創傷性網膜下腔出血，多發性腦挫裂傷，顱骨骨折等。醫師建議為患者病情危重，建議繼續住院搶救治療。