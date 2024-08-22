河南退伍軍人被偷人生26年 表弟冒名國企工作受表彰自己卻當保安
撰文：盛昀
出版：更新：
內媒《極目新聞》報道，今年51歲的河南退伍軍人莊振峰，在去年辦理退役軍人優待證時，才發現身份被表弟呂某某冒用，後者在國企永煤集團工作至今26年，還被表彰。
永煤集團今日（22日）發布通報指，事件屬實，已開除呂某某，涉及違法問題將移交司法機關調查處理。
《極目新聞》報道，莊振峰1973年出生於河南，原名「莊振于」，寄養在黑龍江的大舅家後，大舅為他改名，並給他辦理了姓名為「莊振峰」的新戶口，但「莊振于」這個舊戶口仍然保存。
1994年5月莊振峰退伍，其後以舊戶口「莊振于」的身份打散工，目前在河南做保安。
辦證時才發現檔案被冒用
直到去年4月，莊振峰準備辦理退役軍人優待證時，卻被告知「莊振峰」的檔案已被遷走。
經當地派出所民警查詢，早在1996年，「莊振峰」的戶口被從黑龍江遷到了河南，2016年5月19日因「消除重覆戶口」被註銷。民警幫他出具了一份「戶籍情況說明」，而照片中的人很像莊振峰的表弟呂某某。
經查詢，呂某某一直在國企「永煤集團」工作，還因表現良好，以莊振峰的名字被媒體報道過。莊振峰了解到，2016年，因河南省要求居民只保留一個戶口，呂某某在此時註銷了莊振峰的戶口，又變回了呂某某。
莊振峰向公安報案後，警方調查結果證實，頂替莊振峰檔案信息的人員確為呂某某，但是否入刑還有待商榷。
今日（22日）永煤公司發布通報指舉報屬實，將解除與呂某勞動合同關係，涉及違法問題移交司法機關調查處理。
考上教師被頂替、無法搭高鐵飛機高消費：陝西男「身份」被偷25年男童穿裙頂替女孩做親子鑑定 官方：兩家庭送養行為不構成拐賣姐姐車禍過世 妹妹頂替身分上班14年詐領近40萬養老金 下場曝光男童穿裙頂替女孩做親子鑑定 河南一司法鑑定中心被舉報造假被舉報冒名頂替入學兼搞不當男女關係 河南工信局副局長遭撤職