河南退伍軍人被偷人生26年　表弟冒名國企工作受表彰自己卻當保安

內媒《極目新聞》報道，今年51歲的河南退伍軍人莊振峰，在去年辦理退役軍人優待證時，才發現身份被表弟呂某某冒用，後者在國企永煤集團工作至今26年，還被表彰。



永煤集團今日（22日）發布通報指，事件屬實，已開除呂某某，涉及違法問題將移交司法機關調查處理。



河南退伍軍人被冒名頂替26年。（澎湃新聞）

《極目新聞》報道，莊振峰1973年出生於河南，原名「莊振于」，寄養在黑龍江的大舅家後，大舅為他改名，並給他辦理了姓名為「莊振峰」的新戶口，但「莊振于」這個舊戶口仍然保存。

1994年5月莊振峰退伍，其後以舊戶口「莊振于」的身份打散工，目前在河南做保安。

河南退伍軍人被冒名頂替26年。（澎湃新聞）

辦證時才發現檔案被冒用

直到去年4月，莊振峰準備辦理退役軍人優待證時，卻被告知「莊振峰」的檔案已被遷走。

經當地派出所民警查詢，早在1996年，「莊振峰」的戶口被從黑龍江遷到了河南，2016年5月19日因「消除重覆戶口」被註銷。民警幫他出具了一份「戶籍情況說明」，而照片中的人很像莊振峰的表弟呂某某。

戶籍證明。（澎湃新聞）

經查詢，呂某某一直在國企「永煤集團」工作，還因表現良好，以莊振峰的名字被媒體報道過。莊振峰了解到，2016年，因河南省要求居民只保留一個戶口，呂某某在此時註銷了莊振峰的戶口，又變回了呂某某。

河南退伍軍人被冒名頂替26年。（澎湃新聞）

戶籍已經被注銷。（澎湃新聞）

莊振峰的報案回執。（澎湃新聞）

莊振峰向公安報案後，警方調查結果證實，頂替莊振峰檔案信息的人員確為呂某某，但是否入刑還有待商榷。

今日（22日）永煤公司發布通報指舉報屬實，將解除與呂某勞動合同關係，涉及違法問題移交司法機關調查處理。