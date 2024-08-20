河南教師上網課遭外人侮辱霸凌後猝死　女兒：涉案者已被拘

2022年，河南新鄭三中歷史教師劉韓博多次在任教的網課中遭到「網課爆破」，數名不屬於課堂的網民湧進網絡會議室以辱罵等方式干擾課堂。該年10月底，劉韓博倒在家中，死亡原因為「猝死」。警方稱，該「網課爆破者」團體是慣犯。事發將近2年後，當事人女兒小王周二（20日）表示，該案目前算告一段落，兩名涉案成年人被拘留十多天，而接下來她準備繼續升讀研究生，「希望和家人們都好好的吧」。



所謂「網課爆破」，即是指網課參與者泄露網課會議號和密碼後，一些與課堂無關的不法分子闖進網絡會議室，用播放音樂、辱罵老師等方式干擾課堂，以觀看無措的老師和失序的課堂為目的，導致受害者身心疲憊。

2022年10月28日晚，劉韓博正是在給學生上網課時，遭遇陌生網友闖入直播間進行語音辱罵、干擾課件投屏等，即使她曾出言阻止亦未果，期間傳出疑似哭聲。這最終成為從教20年的劉韓博在生前最後一節課。2022年10月31日，她倒在家中，被發現時已經失去生命體徵，死亡報告顯示死因為「猝死」。

劉韓博遺像。（紅星新聞）

據了解，同樣的鬧劇在她的網課上已屢次發生。小王指，警方透露，這些「網課爆破者」團體已是慣犯，做過六七宗同類行為，行為達到尋釁滋事的罪名。

事發時，小王正在杭州某高校讀大三，備考研究生，其母離世一事給她造成了強烈的精神衝擊，最後她沒能考上心儀的南京大學，被調劑回本科學校讀研。隨後，心理狀態越來越差的她決定休學一年。小王又曾指，她這輩子都換不回來媽媽的生命，這個痛苦真的像刀，要插在其心口一輩子，「我們一定要還媽媽一個公道」。

到了周一（19日），即事發將近2年後，小王在社交平台上發文，宣布事件終於都結束了，「不管結果有沒有完全達到預期，都已經有個交代了」。她表示，要把所有的情緒轉化為力量，在以後的人生中時刻告訴自己，「媽媽希望我們活得更好」。她又感謝大家陪著他們一家人等了這麽久，並感謝在政府部門遇到的所有善良正義的執法者。

母女感情良好，小王在媽媽生前曾為其買蛋糕慶祝生日。（紅星新聞）

小王在社交平台上發文，宣布事件終於都結束了。（微博）

周二，她向媒體表示，事件以行政處罰了結，兩名涉案成年人被拘留十多天。雖然只是行政處罰，但她表示，該賠償的賠償了，該判決的也判決了，又透露涉案五人都去向媽媽道歉了。惟對於當時參與「網課爆破」的人，她表示自己不能原諒，也不知道怎麽釋懷。

至於自己的人生，她將繼續把研究生讀完，不過同時提到自己這兩年精神狀態越來越差，也不知道該怎麽繼續面對學業，「家庭上就是希望和家人們都好好的」。