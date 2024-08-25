江蘇宿遷「愛瑪」電單車行火災　一家6口不幸遇難　包括4幼童

8月23日22時5分，江蘇宿遷市宿豫區郡王府小區一電單車行發生火災。造成一家6人遇難，據知情者稱，包括4個孩子。



據江蘇宿遷官方消息，火災發生半個小時後，明火被控制，過火面積約200平方米。火災現場造成4人死亡、2人受傷，傷者經搶救無效死亡。

綜合內媒報道，事發地是一家「愛瑪」電動自行車（電單車）銷售店。店主除了這家店外，在當地還有另一家店，事發時店主在另一家店中，因此逃過一劫。

有知情市民稱，店主夫婦和5個孩子，以及孩子的爺爺奶奶一同住在店裏，火災時，5個孩子中有4個不幸喪生。

一名現場工作人員表示，他此前曾進入事發商鋪，一樓地面是下沉式，為電動自行車經營區域，樓上為住宅。

內媒發布火災現場圖片可見，失火樓房的一層有一扇後門通往小區，後門處也有過火的痕跡。從後門外往一樓屋內看去，有大量電動車被燒燬，二樓的窗户則已被燻黑。遇難者當時正是在二樓的房間裏休息，失火後未能逃出來。

「愛瑪」是內地知名電單車品牌，幾乎在全國各省市均有門店，曾由台灣知名歌手周杰倫代言。事件發生後，愛瑪官方客服表示，他們已經關注到宿遷門店火災，企業深感痛心並高度關切，也將積極主動配合官方調查，確保事件得到妥善公正地處理。