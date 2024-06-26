韓國鋰電工廠火災釀23死是工災還是人禍？

6月24日，一家位於韓國京畿道華城市的鋰電池製造廠突發火災，造成重大人員傷亡。



中國駐韓國大使館官方公眾號25日最新發布信息顯示，此次事故已搜獲的23名遇難者中，韓方依據個人物品等初步判斷包括17名中國公民，確切人數還需進一步確認，另有8人負傷，其中1名中國公民輕傷。

韓國方面已組織警方、消防、國立科學調查研究院、國土安全研究院、雇傭勞動部等9個部門相關人員當地時間25日中午在火災現場展開聯合調查鑒定工作。隨著韓國媒體的密集挖掘，關於這場波及十多位中國同胞、堪稱全球鋰電史上迄今為止最慘烈的火災，一些關鍵追問已有初步線索浮現。

韓國京畿道一所鋰電池工廠6月24日發生大火，造成23人死亡，圖為事發片段（片段截圖）

一，工廠持續長期虧損，降本成為本能

降本，或許是一個核心因素。根據公開信息，涉事企業Aricell成立於2020年5月，母公司為三星電子供應鏈上的精密結構件廠商S-Connect。

截至2023年末，其正式員工數量為48人。2020-2023年，Aricell營收分別為5.3、8.3、39.4、47.9億韓元，換算成人民幣，其年營業收入分別約合40萬、60萬、285萬、345萬元人民幣，歷年營業利潤則分別約合-300萬、-490萬、-195萬、-190萬元人民幣，換句話說：Aricell成立至今處於持續、大幅虧損狀態。

站在企業經營者角度，面對一個用工需求大、人均年產值不足10萬元人民幣、持續虧損的工廠，其本能的管理動作恐怕就是盡可能壓縮各種可變成本，高比例使用外籍勞工也就成為順理成章的選擇。而在所有外勞中，來自中國的朝鮮族工人由於語言相通，尤其受到雇主歡迎。

接受媒體採訪的一位涉事工廠中國籍女工也提到，該廠共有100多名工人，多是來自中國東北的朝鮮族女性：「工資是韓國最低時薪，一小時9860韓元，相當於50元人民幣。相比其他同等薪水的工作，這裡工作強度較小，還有退休金和工程補貼...我們和介紹韓國工作的仲介簽勞動合同後來到韓國，韓國人很少到工廠做基層工人」。

二，為什麼事故造成的後果如此慘烈？

Aricell製造的電池產品，爆燃「威力」較公眾所熟悉的鋰離子電池有明顯差別。

根據母公司S-Connect對其的介紹，Aricell主要業務領域是鋰亞硫醯氯電池（鋰亞電池），這也是目前在不可充電的鋰一次電池市場最主流產品。

鋰亞電池的主要性能特點，可以總結為高比能量、高比功率、高儲藏壽命、高性價比，如果按照鋰離子電池的能量密度指標衡量，鋰亞電池目前已可實現超過600Wh/kg或1200Wh/L的性能，其作為魚雷等武器系統電源，成本僅有銀鋅電池的五分之一。

事實上，Aricell產品用途，是一個被許多媒體忽視的重要信息，或許是難以在民用儀器儀錶電池市場與Vitzrocell等大廠競爭，Aricell目前主要聚焦於軍用市場，公司產品被廣泛用於韓國軍用電臺、魚雷、導彈等裝備，自稱是「（韓國）國內唯一批量生產軍用捲繞式Li/SOCl2（鋰亞硫醯氯電池）的廠家，在軍用原電池領域佔有重要地位」，在該公司目前已無法訪問的官網上，Aricell還曾標榜自己的產品採用純韓國技術製造，「開發、生產、品質控制、甚至交付都在韓國完成」。

然而看似輕易摘取的肥美果實，卻往往已經被命運暗中標注了代價。

由於鋰亞電池負極直接採用鋰金屬，熔點只有180攝氏度，一顆電池爆燃造成的升溫，就可能立即引發升溫-熱失控的連鎖反應，鋰金屬遇水分還會生成氫氣，進一步加劇危險。2013年波音787電池起火事件後，美國FAA曾專門進行過4800顆採用鋰金屬負極的一次電池燃燒實驗以研究其特性，結果證實，一個很小火點或熱源就足以引起大規模鋰原電池火災，並且泡沫滅火劑對抑制火災基本無效，因為悶燒所輻射的熱量也足以「點燃」相鄰電池，因此熱性能是制約其安全性的主要挑戰，而軍用電池的高倍率要求使其結構設計上有意增加正負極反應面積，一旦出現熱失控，爆燃「威力」更為驚人。

根據現有信息，6月24日的火災，正是引發了鋰亞電池連鎖反應，監控中出現火情僅15秒後就發生劇烈爆燃，瞬間將現場工人捲入，而即便大量使用干沙和膨脹蛭石滅火，該場地儲藏的35000顆電池仍然燃燒了約5個小時才被撲滅。

2024年6月24日，韓國京畿道華城，韓國電池製造商Aricell旗下的一間發生過火災的鋰電池廠外牆與標誌被燒至面目全非。（Reuters）

三，事故是天災，還是人禍？

時至今日，鋰亞電池內部短路與熱失控仍然是一個生產企業所需要面對的挑戰，那麼，此次韓國工廠火災，是否只是一個不幸的隨機概率事件？

答案很可能是否定的。

值得注意的是，根據韓國《首爾經濟日報》報道，有未當班的涉事工廠員工透露，在此次火災前兩天，已經發生過一次起火事故，但「有證據表明該公司試圖阻止這一事實洩露」。

除此之外，事故傷亡人數本身，也已經透露出Aricell在生產管理上可能存在嚴重問題。單純的原料、成品倉儲，並不需要如此之多員工，最有可能的原因是，該公司勞動密集型的電池組裝測試活動被同樣安排於此，與危險的高功率軍用電池成品擁擠在面積不大的車間內，至於環境溫濕度控制與外籍勞工的操作培訓、消防演練是否合格，前述受訪人提供的信息已經足以令人咋舌。

組裝與倉儲混同的布局，無疑存在重大安全風險，也很難想像一家鋰電池企業會意識不到其中的問題。

以內地為例，早在數年前應急管理部出台的《鋰離子電池生產企業安全規範（徵求意見稿）》編制說明中，就已經明確提出成品倉庫的獨立防火分區要求，即「化成場所、老化場所和成品電池倉庫應為獨立的防火分區，應採用防火牆和耐火時間不低於1.5h的樓板與其它區域進行隔開，自動化生產線如無法實現獨立的防火分區，應設置有安全防護措施滿足區域的整體安全要求」。

區區小微企業體量的Aricell，恐怕同樣沒有奢侈到能夠上馬自動化生產線，以至於難以設置獨立防火區的地步，在這樣的情況下，生產管理所涉及的責任問題有必要進一步深究。

此外，連續起火還指向Aricell產品開發和批次品質管制方面可能存在的問題。

2024年6月24日，韓國京畿道華城，消防員在韓國電池製造商Aricell旗下的一間發生過火災的鋰電池廠執勤。他們後方的火災現場冒出濃煙。（Reuters）

+ 1

鋰亞電池的研發，可以說極為考驗企業「功底」，目前鋰亞電池市佔率全球第一的中國企業億緯鋰能，在其技術攻關階段也經歷過重重考驗，據億緯鋰能產品開發部老員工回憶，在研發的過程中，技術團隊每天都全副武裝在實驗室測試電池性能，實驗室裡放著許多鐵盒子，還不時從裡面傳來「砰、砰」的爆炸聲：「鋰亞電池能量非常高，電池威力接近於炸彈，危險非常大。當測試電池短路發生爆炸時，會把電池外的鐵盒子炸裂」。

2003到2005年，億緯鋰能總計進行了18萬隻電池的實驗，才終於掌握鋰亞電池關鍵技術，以此對比，Aricell這家2020年成立的企業，是否已「摸清摸透」鋰亞電池技術，還需要打上一個問號。

考慮到這次事故的後果，Aricell很可能將就此退出業界，而其母公司S-Connect，恐怕也將面臨巨額索賠和行政處罰，未來前景灰暗，其股價應聲暴跌已充分反應出投資者的悲觀預期。

當然，在緬懷逝者的同時，對這起世界鋰電產業史上傷亡後果最嚴重的火災，中國鋰電企業也切不可僅僅抱有「隔岸觀火」的心態。

自去年以來，國內鋰電製造企業在降本上的動作越來越大，有行業專家就向《觀察者網》透露了一些做法，如拖延、克扣上游供應商貨款，或是變相降低一線操作工薪酬，這樣的做法看似能夠收穫立竿見影的效果，但勢必以損害企業長期發展潛力為代價，特別是此次事故後，降本與安全之間的權衡值得國內鋰電企業重新審視。

要知道，在鋰電這個與高能量化學品打交道的行業，安全，是一家企業生存發展的底線，一次重大事故，就有可能葬送企業多年篳路藍縷的積累，例如某知名鋰電企業在一次儲能電站火災後，拓展國內儲能市場就長期處於極為被動的地位。

在25日的世界經濟論壇上，寧德時代董事長曾毓群也談到了這起發生在韓國的事故，他說，「近期韓國電池廠起火，死了很多人，很不幸。……如果不安全的電池放在家裡，帶來無窮的隱患。」他強調，行業如果要比，要比技術，比技術帶來的長期價值、可持續的價值，以及安全可靠性的性能，這才是要比賽的地方。「不是買購買時候的價格，是卷整個生命周期，是卷品質，卷安全。」

曾毓群還表示，在新能源卷價格的環境下，價值最重要。他在論壇上舉例稱，「比如其他人做出的電池是無法被迴圈的，價格可能是一塊錢，我做出來的電池是5000個迴圈，我是一塊五毛錢，所以從價值的角度，平均下來我們是最有價值的。所以，應該不卷當時在買賣時候的價格，而是卷整個生命週期裡的價值。」

總體而言，韓國鋰電工廠火災，對中國產業界也將產生「聞者足戒」的警醒效應，無論行業洗牌有多麼激烈、降本增效有多麼緊迫，安全這條底線都應該被毫不妥協地堅守，當然，筆者也堅信，隨著落後產能的加速淘汰出清，中國鋰電行業安全生產水準，也必將不斷達到新的高度。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

