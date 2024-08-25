長沙前美女局長涉與年輕外甥亂倫　燉鹿鞭傳裸照大量情慾對話曝光

本年2月，已婚並育有子女的湖南長沙市雨花區前商務局長李紹萍遭爆料與一名年輕男子發展不倫戀情，除了兩人露骨的對話訊息流出，甚至她的「上空」情慾照也曝光，而針對這宗重大風紀事件，當局宣布予以免職，地方紀委也正介入調查。



事件近日發生驚人進展，內媒《南方都市報》報道指，涉事男方向該報承認，李紹萍原是他舅母，他在李紹萍與舅父離婚後才產生密切交集；之後李紹萍與他人再婚，期間二人依舊保持親密關係。男方更公布二人聊天記錄，顯示二人原是親戚關係。



男方最新公布二人聊天記錄，顯示二人是親戚關係。（《南方都市報》）

據《南方都市報》最新公布的二人聊天紀錄，裡面男子寫道：「你已經是和外甥亂倫過的女生了，別再想『純潔』這回事了，回不去了」，女子則稱：「才不是你這個觀點，我對你的情愛是純潔的，我是這麼認為的」。

據早前報道，內地網上出現多張指涉湖南長沙市雨花區前商務局長李紹萍與一名年輕男子的不雅聊天截圖。

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網上流傳的聊天記錄從2021年12月3日開始，發文網民稱是李女與一名年輕男子的聊天內容。截圖顯示，不少聊天對話十分露骨，對話中還有多張打碼相片，但依然可以看出身體裸露的照片。

對話截圖顯示，女方在外地出差時，多次邀請對方前去相見。她傳給男方的話包括，「給你弄了鹿鞭哦」、「你來吧，只是我這次沒法給你帶鹿鞭粉」、「不僅有黑眼圈，而且臉上都有劃痕」、「身心內外都潤滑」、「在高鐵上陪廳長喝茅台，渾身上下都怪難受」。

公開信息顯示，2021年2月26日，45歲的李紹萍被任命為長沙雨花區商務局局長，2023年4月27日，被免去商務局局長職務。據微信公眾號「長沙公會」1月13日發布的文章顯示，1月11日，李女擔任長沙雨花區總工會黨組書記、常務副主席並出席會議。

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長沙市雨花區官方其後發布通報稱，網傳雨花區公職人員李某某相關問題，雨花區委高度重視，已對其予以免職處理，區紀委監委已對其立案，目前案件正在進一步審查中。

男方：網絡輿論稱其為渣男、沒正當職業、吸毒人員

內媒《南方都市報》8月23日報道指，涉事男方向該報承認他原是女方外甥，在女方與男方舅舅離婚後才產生密切交集，女方通過男方了解孩子近況，二人才產生密切交集。之後女方與他人再婚，期間二人依舊保持親密關係。

男方表示，事件發生後，網絡輿論對其生活產生了巨大影響。男方提供的截圖顯示，網絡上有言論稱其為「渣男」「沒正當職業」「吸毒人員」，還有言論稱此事為男方「敲詐勒索」。男方表示，「5月份的時候我報過警了，但派出所不受理，理由是還沒造成嚴重後果」。