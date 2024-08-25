吉林男子鬧市放生上百隻曱甴 連日發生多宗網民籲國安介入調查
撰文：鄭寧
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內地再有人放生曱甴。近期，網傳吉林一名男子在鬧市區放生大量曱甴（蟑螂），有目擊者稱，上前勸阻卻遭男子以「不忍殺生」為由堅持放生，目測該男子放生上百隻蟑螂。
據目擊者介紹，該男子稱自己樓下是餐廳，餐廳的蟑螂肆虐，都跑到他的家中，但其不忍殺死，因此將蟑螂抓住放在盒子裡，再一盒盒放生。目擊者勸阻，「你不能放，放蟑螂身上都帶傳染疾病」。
從目擊者拍攝影片來看，男子放生的蟑螂都裝在盒子裡，大約放生上百隻。目擊者還表示，並不相信男子所稱「在家抓的蟑螂」，「我以前也住那棟樓，也就一隻兩隻，沒有他這麼多。如果不是送孩子上學來不及，我就報警了。」
近日來，內地多次發生民眾鬧市放生蟑螂事件，引發網絡熱議。有網民懷疑表示，多地發生此類事件，「國安應該介入調查」；還有人認為這是「有組織的放毒」。
把他抓起來，現在是有組織的在放毒啊
放蟑螂已經多發生了，國安應該介入調查了
這種報道已經看到兩起了是不是有組織有預謀啊
危害公共安全
十有八九是敵特，做任務的
查查是不是敵對勢力派來投毒的…
建議國安查一查，有可能是境外敵對勢力生物戰
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