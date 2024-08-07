有片｜河北婦人小區內放生曱甴　目擊者制止反被怒斥：你憑什麽拍

不少人相信放生可以積功德，且一般以海產、烏龜等為主，但河北一名婦人竟在小區內放生蟑螂，在面對目擊者質問時，她更怒斥「你憑什麽拍啊」。



網傳影片顯示，一名身穿黃色上衣的中年女士在花壇中放生蟑螂，目擊者一邊拍片，一邊上前詢問她是否該小區的住戶，但她不予回應，一直在石板上敲打膠盒，讓蟑螂從盒內爬出。

目擊者一直追問該名女士「你是這小區的嗎？」，待她放生完後，竟收起膠盒並反問目擊者「你憑什麽拍啊？」。該女士身旁共有5個膠盒，除了她手上的膠盒外，另外4個盒已經倒空。

河北一名婦人在小區內放生曱甴。（影片截圖）

目擊者一直詢問該婦人是否小區住戶，但對方不予回應。（影片截圖）

目擊者一直詢問該婦人是否小區住戶，但對方不予回應。（影片截圖）

放生完曱甴後，該婦人反問目擊者「你憑什麽拍啊？」。（影片截圖）

大量曱甴從膠盒內爬出。（影片截圖）

《瀟湘晨報》報道，事發於8月4日，河北廊坊市的天洋城小區。有業主介紹，大批住戶在業主聊天群內討論此事，大家都非常憤怒，並擔心蟑螂會帶來衛生方面的問題，已將情況向物業公司反映。

8月6日，小區物業工作人員介紹，已安排工作人員在小區內消殺，其他情況需要請示物業領導。

物業公司已安排工作人員在小區內消殺。（瀟湘晨報）

近年來，各類放生新聞層出不窮。有內地律師指，《刑法修正案》（十一）新增了「非法引進、釋放、丟棄外來入侵物種罪」，其中提到放生蟑螂的問題。若放生的是南方蟑螂，學名「美洲大蠊」，則屬於入侵物種，有可能涉嫌犯罪。《刑法》第344條規定，違反國家規定，非法引進、釋放或者丟棄外來入侵物種，情節嚴重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰款。