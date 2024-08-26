內地消費降級｜味千拉麵股價暴跌 高端拉麵店半年倒閉近3萬間
撰文：許祺安
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隨著內地經濟持續低迷，民間消費不振，高端餐飲市場遭遇重創，曾經風靡一時的高端麵館如今面臨前所未有的困境。據統計，今年上半年，內地高端拉麵店倒閉近3萬家，這一數字引發業界震動，背後原因主要是消費降級以及中產白領消費習慣的改變。
根據「內參君」公眾號消息，作為「高端麵館鼻祖」的味千拉麵首當其衝，在剛剛公布的上半年財報中，味千拉麵再度由盈轉虧，預計淨虧損達到人民幣2000萬元。在港股上市的股價更是經歷「斷崖式下跌」，跌幅一度達到22%。味千拉麵表示，客流量下降以及同店銷售負成長是導致虧損的主要原因。
這一困境並非味千拉麵獨有，其他高端麵館品牌如馬記永、陳香貴、張拉拉等也陷入市場低迷。曾經被資本熱捧的網紅麵館，如今市場擴張速度明顯放緩，甚至出現店數減少的情況。數據顯示，今年上半年，內地麵館註冊量為3.1萬家，但註銷量達到2.9萬家，麵館市場的艱辛可見一斑。
根據「餐裡眼」數據顯示，目前陳香貴的門市數量約297家。相較於2022年8月其創辦人接受訪問時提到的237家，兩年時間成長約60家，成長緩慢。馬記永門市數為348家，略高於陳香貴的門市數。另一家拉麵館張拉拉如今已縮減至100多家門市。
上海徐家匯的一位麵館老闆表示，今年麵館生意難做，即便推出各種促銷活動，業績仍不如去年。曾經是高端麵館主要客群的白領消費者，如今已變得更為理性和精打細算，越來越多的人選擇自己帶飯，這讓高價麵館的經營壓力進一步加大。
這一波高端麵館的「退場潮」反映了內地餐飲市場的深刻變化，早前被高價麵館鎖定的白領人群，如今已越來越理性務實、精打細算，不再願意為動輒人民幣30至40元的麵買單了，不少甚至已經開始自己帶飯，曾經蓬勃發展的高端餐飲如今正面臨前所未有的挑戰。
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