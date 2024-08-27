有片｜網民驚中國最大沙漠發洪水　當地人：很常見，夏季天天防洪

據烏魯木齊廣播電視台報道，近日，有遊客發影片表示，在新疆塔克拉瑪干沙漠裏遇到洪水，導致車輛熄火。有網民表示沙漠發洪水很奇怪，但當地人解釋，該現象並不少見，「（夏季）我們天天防洪」。



近日，一段新疆塔克拉瑪干沙漠出現洪水的影片衝上内地微博熱搜，不少網民對此感到驚訝，「任誰也沒辦法把洪水和沙漠聯繫在一起吧」、「這天氣也太奇怪了，沙漠發洪水，這邊沿海都已經快1個月沒下雨了」。

新疆塔克拉瑪干沙漠發洪水。（影片截圖）

新疆塔克拉瑪干沙漠發洪水。（影片截圖）

也有網民在影片下解釋：「沙漠只是地表土壤不存水，不是沒有水，更不是不出水。」更有當地網民指：「很正常啊，天山冰雪消融，一到夏季就是汛期，我們天天防洪」。

根據中國天氣網消息，塔克拉瑪干沙漠位於南疆，是中國最大的沙漠，也是世界第十大沙漠，曾被西方探險家喻為「死亡之海」。不過最近10天（8月17~27日），塔里木河上游降水偏多了4倍以上。

新疆塔克拉瑪干沙漠發洪水。（影片截圖）

新疆塔克拉瑪干沙漠發洪水。（影片截圖）

沙漠出現洪水並不罕見

據中國水利部網站24日消息，7月15日以來，受高溫融雪和強降雨影響，新疆塔里木河源流阿克蘇河、和田河、葉爾羌河相繼出現洪水過程；塔里木河幹流阿拉爾河段（阿克蘇市）發生超警洪水，新渠滿河段（沙雅縣）、英巴扎河段（輪台縣）相繼發生超保洪水，部分河段高水位持續時間近1個月。

塔里木河。（新華社）

事實上，沙漠中出現洪水並不罕見。塔里木河及其源頭支流，如和田河、葉爾羌河等河流也常有融雪性洪水漫過河道出現在沙漠中。僅2017~2021年，新疆有記錄成災的暴雨山洪就達20多次。