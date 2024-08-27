廣東36歲女晉升當嫲嫲　稱一家人都早婚早育　網民：有望五代同堂

廣東惠州一名36歲女子日前晉升為嫲嫲，引發網民熱議，她對此回應指，「一家人代代都早（育），並沒有覺得有什麽特別。」



廣東惠州一名36歲女子日前晉升為嫲嫲。（影片截圖）

曾祖母今年58歲。（影片截圖）

她對此回應指，「一家人代代都早（育），並沒有覺得有什麽特別」。（影片截圖）

孩子的父母分別18歲、20歲。（影片截圖）

劉女士說「心情特別好」。（影片截圖）

曾祖母今年58歲。（影片截圖）

58歲的曾祖母、36歲的嫲嫲、38歲的爺爺、20歲的母親、18歲的父親。日前，出生於1988年的劉女士在網上發布影片稱，家中上周四（8月22日）迎來了一個新成員——「大胖孫子」，抱着孫子的她喜笑顏開地說，「心情特別好」。

劉女士表示，自己的老公今年38歲、奶奶今年58歲，而自己的兒子出生於2006年、媳婦出生於2004年，即是58歲就享受到四世同堂。相關事件引發網民熱議，劉女士對此表示，「一家人的生育年齡都很小，父母輩都是18、19歲就生子，並沒有覺得有什麽特別。」

而根據年齡分析，曾祖母在21歲時生下爺爺，之後更有可能實現「五代同堂」，網民熱議：

「87年的女朋友都沒有，人家當爺了。」

「好崩潰，我86年還沒對象！」

「先查查她領沒領結婚證，她兒子有沒有出生證吧？」

「我60了，兒子還沒結婚，孫子也沒有，人家比我小，我拖後腿了！」

「80後真是迷一樣的存在，有人未婚有人未育，有人未談戀愛，有人已婚，有人已育，有人已離，還有人已經當上了爺爺嫲嫲。」

「這個世界瘋了還是我瘋了，這都能宣傳了，先查查有沒有結婚證出生證吧，這其中肯定很多不合法的東西，不能為了催生連法律和道德倫理都漠視了哈。」



根據《民法典》規定，內地法定結婚年齡是男性不得早於22周歲，女性不得早於20周歲。合法的生育應當是男女雙方達到了結婚年齡並進行了結婚登記，成為合法夫妻後進行。不過，法律沒有規定男女雙方的生育年齡，一般結婚後生子才是合法的。