2歲童染梅毒險釀家變　全家齊檢查發現嫲嫲陽性　1壞習慣或致傳染

據杭州市中醫院，該院近期發生一宗特殊的性病案例，一名2歲男童被檢驗出患上梅毒，男童父母對此震驚不已，互相質疑對方私生活，爆發劇烈爭吵，可二人檢查後均為陰性。其後在男童媽媽強烈要求下，男童的爺爺嫲嫲一起檢查，發現只有嫲嫲是梅毒陽性，讓人大吃一驚。



男童媽媽透露可能是奶奶一種壞習慣害了孩子染病，「這個習慣我們說了好多次都不改」。



男童的家長帶著孩子前往杭州市中醫院皮膚科就診。醫生讓男童再次進行檢查，檢查結果還是一樣：梅毒陽性。（《瀟湘晨報》）

內媒《瀟湘晨報》報道，今年三月，2歲男童昊昊（化名）準備做一個外科的小手術，手術前需要抽血驗血。沒想到檢查結果出了大問題，昊昊查出梅毒陽性。

昊昊媽媽說：「寶寶沒有任何症狀，身上也沒有那種紅疹，當時結果出來醫生就說不能手術，先治療梅毒。」孩子的病情讓這個幸福的家庭一時間鬧翻了天，昊昊的爸爸媽媽爆發了劇烈的爭吵，可二人檢查後均為陰性。

昊昊的家長便帶著孩子前往杭州市中醫院皮膚科就診。醫生讓昊昊再次進行檢查，檢查結果還是一樣：梅毒陽性。雖然沒有其他症狀，也尚未影響生活，但為了讓孩子盡快康復，醫生先讓昊昊接受了系統的驅梅治療。

媳婦要求老爺奶奶檢查後發現驚人真相

由於昊昊媽媽想到家中還有照顧孩子的老爺奶奶，強烈要求兩人也進行檢查，結果讓人大吃一驚：老爺陰性，奶奶陽性。梅毒很有可能是通過奶奶傳染給昊昊的。

報道指，得知消息後，昊昊的嫲嫲沉默了，關於嫲嫲是怎麼患上梅毒不得而知，問題是要找到疾病傳染給孩子的原因，不僅老人要接受治療，患者家庭的生活方式也需要改善，減少傳染概率。

昊昊媽媽稱，昊昊的嫲嫲喜歡把食物嚼碎了喂給孩子，「說好消化，這個習慣我們說了好多次都不改，不知道昊昊的病是不是跟這個習慣有關係」。

昊昊媽媽稱，昊昊的嫲嫲喜歡把食物嚼碎了喂給孩子。圖片為示意圖，非當事人。（《瀟湘晨報》）

醫生：非常巧合的條件下會發生間接傳播感染

杭州市中醫院皮膚科副主任袁丞達解釋，梅毒的唯一傳染源是梅毒患者，患者的潰瘍滲液、血液、精液、唾液等都可檢測到梅毒螺旋體存在。因此梅毒主要通過性傳播、母嬰傳播以及血液傳播，在非常巧合的條件下會發生間接傳播感染。

袁丞達說：「如果孩子奶奶（嫲嫲）有這樣的育兒習慣，造成間接傳染也是有可能的。比如在咀嚼過程中，因為牙齦出血、唾液等污染了食物，喂給孩子吃的時候，孩子就可能被梅毒螺旋體感染，因此感染上了梅毒。」

專家：一般日常生活接觸不會傳染梅毒

報道指，專家提醒，梅毒主要通過性接觸傳播，所以對個人來講，預防梅毒最主要的措施就是潔身自好，杜絕性混亂和性放縱，堅決抵制不潔性交及婚外性行為，養成良好的性道德觀念，保持單一、固定性伴侶。發生性行為時採取有保護的性行為，安全、科學使用安全套。另外要強調的是，梅毒患者在治癒前禁止進行性生活。

專家稱，雖然梅毒通過接觸感染者極少，一般日常生活接觸不會傳染梅毒，但應做好家庭內部及個人的衛生清潔。應注意盡量少用或不用公共浴池，不與他人互用毛巾、盆具等私人物品。家庭中如有梅毒患者，可用消毒劑對其用品、衣物、被褥等經常進行消毒。而且患者的個人生活用品要與其他家庭成員分開，並且注意不要與患者的皮疹、潰瘍等處接觸。