河南官方懸賞十萬通緝趙子龍：因土地糾紛殺害鄰居，駕電單車逃走

8月28日，河南鄲城縣公安局發佈懸賞通告，抓捕一起刑事案件的重大嫌疑人趙子龍，最高懸賞10萬元。消息稱，嫌疑人趙子龍與鄰居爭地產生糾紛，將鄰居殺害，後赤裸著上班身騎白色電單車逃亡。



據了解，因為嫌犯的名字和三國時期的名將趙雲（字子龍）一樣，新聞引發廣泛關注。



懸賞通告。(微博)

懸賞通告顯示，8月25日，鄲城縣汲水鎮發生一起刑事案件，經查趙子龍有重大作案嫌疑。趙子龍，男，67歲，鄲城縣汲水鎮人，身高170cm左右，體態中等偏瘦，頭髮發白，短髮謝頂。8月25日（農曆7月22日）作案後外逃，逃跑時上身赤裸，下身穿黑色褲子、灰色鞋子，駕駛兩輪白色電動車。

為儘快抓獲趙子龍，消除社會隱患，請廣大群眾積極協助公安機關全力緝捕，對於幹部群眾發現趙子龍逃跑時的電動車、隨身物品以及趙子龍有關個人蹤跡的，一經核實，獎勵人民幣30000元；對於提供案發後相關線索，舉報、規勸趙子龍到案的，獎勵人民幣50000元；直接抓獲的，獎勵人民幣100000元，並為舉報人嚴格保密。

河南官方懸賞十萬通緝趙子龍。(通告截圖)

趙子龍駕電單車逃走。(網絡圖片)

因土地糾紛和鄰居長期矛盾

根據檢索中國裁判文書網發現，一則《趙子龍與趙某某侵權責任糾紛一審民事判決書》，發佈於2018年。判決書顯示，原告趙子龍，1957年出生，住鄲城縣。

趙子龍稱，自己與被告趙某某是同村村民，被告的責任田位於其宅基地東邊，與自己的宅基地有田間路、村內停車場之隔。而被告在該停車場種上莊稼，在自己出行的路上栽樹、挖井，造成自己出行困難。宅基地東南角出現下沉，嚴重影響自己的通行權和給自己造成安全隱患。

趙子龍認為，被告的錯誤行為給自己造成生產生活上的重大損失，多次找村委處理此事，均未解決，請依法判決，要求被告停止對自己通行權的侵害，排除妨礙，賠償道歉，並承擔訴訟費。

法院經審理認定，被告的責任田與原告的宅基地相鄰，雙方多次因為宅基地相鄰產生矛盾，但被告並未影響原告的通行。被告出具的土地承包經營權證書是經鄲城縣人民政府依法頒發的，予以認可。

法院認為，通行權即相鄰通行權，必要通行權是指由於地理條件的限制，一方必須利用相鄰一方所有或者使用的土地，取得通行的權利。

本案中，原告並無充分證據證明被告侵害了其必要的通行權，其提供的證據只是對被告現承包經營的土地數目有異議，故對原告要求停止對其通行權的侵害等請求，不予支持。法院判決駁回原告趙子龍的訴訟請求。

網民點睇：

子龍豈能被爾等擒！

要是不叫趙子龍大家可能就看不到這新聞了

七進七出長坂坡的那位王者榮耀刺客英雄?

