飛機置物袋驚現人血溼紙巾　乘客恐慌：要求內地航司進行病毒檢測

重慶市民周女士近日乘坐西部航空從新疆返回重慶的航班時，意外發現自己座位前的置物袋內有一張渗血的溼紙巾。這一發現讓她感到極度不安，並立即向機組人員反映，事後經查，該滲血溼紙巾上確認帶有人血成分。



內媒《新民晚報》報道，周女士自述她與朋友8月25日一同乘坐西部航空的航班從烏魯木齊返回重慶。在飛行途中，她無意間發現置物袋內有一張濕漉漉的紙巾，且紙巾上明顯有血跡。由於不清楚血液的來源和狀況，周女士感到十分恐慌，特別是她的口罩和眼罩都曾與該紙巾接觸。她立即要求機組人員取走這張紙巾並提供消毒用品，以便她清潔隨身物品。

飛機降落後，周女士找到航空公司的接機人員，要求對該渗血溼紙巾進行調查。然而，航空公司的回應卻讓她感到失望。接機人員對渗血溼紙巾的處理報告前後不一，並且在周女士要求停下垃圾車找回該紙巾時遭到拒絕。無奈之下，周女士選擇報警，希望透過警方介入解決問題。

西部航空註冊成立於2005年，於2007年6月14日成功首航，以重慶江北國際機場為基地。（微博）

在警方協調下，雙方達成一致，將周女士的口罩、眼罩和渗血溼紙巾等物品用證據袋封存，由周女士保管，並決定在雙方同時到場的情況下開封進行檢測。最終，經西南政法大學司法鑒定中心初步檢測，確認該滲血溼紙巾上帶有人血成分。

西部航空在調查過程中確認，該血液來源於前一航班上一名男性乘客流鼻血所致，並聲稱飛機並不存在清潔問題。然而，周女士對此說法表示強烈不滿，認為航空公司應該進一步對滲血溼紙巾進行病毒檢測，以確保該血液不會對其他乘客造成潛在的健康威脅。周女士強調，航空公司應該對這一事件負責到底，而不應草草了事。

西部航空工作人員表示，已對布條血進行病毒檢測的要求，他們正在咨詢相關機構，暫時沒有任何進展。

周女士個人則於25日去醫院進行了身體檢查，目前排除了乙肝、丙肝、愛滋病等疾病感染的可能性，但醫生說暫時無法排除病毒有潛伏期的可能性。

周女士的維權行動在網絡上引起廣泛關注。許多網民對她的勇敢表示讚賞，並認為航空公司應該加強機艙清潔和管理，避免類似事件再次發生。同時，這一事件也引發了社會對航空安全和衛生管理的深刻反思。