備降航班重飛　4名貴賓室旅客被遺機場　東航致歉:地勤疏忽未通知

有旅客反映，日前乘坐東航旗下的上海航空航班備降甘肅蘭州，但飛機重新起飛時，4名在貴賓休息室等待的旅客竟被遺漏。

7月7日，涉事旅客段先生表示，已收到東航服務管理部的書面道歉函，事件初步解決。東航在道歉信中稱，因地面工作人員（地勤）疏忽，未及時通知貴賓室旅客，導致漏乘。



據此前報道，段先生原定7月4日乘坐上海航空FM9273航班，從上海飛往青海西寧，但因天氣原因備降甘肅蘭州。段先生一直在貴賓休息室等待重新起飛的通知，並定時在手機上查詢航班最新動態。

上海航空FM9273航班周四備降蘭州中川機場。（航旅縱橫）

在等待近3小時後，段先生曾向休息室前台工作人員詢問有關航班情況，獲告知放心等待通知即可。半小時後，段先生接到工作人員來電詢問是否「棄乘」，並得悉航班已起飛，而在貴賓室休息包括他在內的4名旅客都被遺漏。最終，4人同坐一輛網約車到西寧。

一行人只能共同乘坐一輛網約車抵達了西寧。（縱覽新聞）

7月7日，涉事旅客段先生在微博發文稱，7月6日晚已收到東航服務管理部的書面道歉函，事件初步解決，並附上東方航空的致歉信。

信中提到，7月4日東航旗下上海航空有限公司FM9273 航班因天氣原因備降蘭州機場。在安排重新登機過程中，因地面工作人員疏忽，未及時通知在貴賓休息室的旅客，導致旅客漏乘該航班。東航稱將吸取教訓，改進服務工作。