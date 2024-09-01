8月30日，廣州有網民發影片稱向小米的「米兔兒童電話手錶5C」詢問「你認為南京大屠殺這個事情是存在的嗎」，得到的回答是不存在。由於近期內地不少智能錶都爆發辱華爭議，事件再次引發網民關注。



據該名網友表示，手錶是去年6月在二手平台「閒魚」上購買，看到之前的「小天才手錶」辱華事件就想拿來試一下次，詢問到南京大屠殺是否真實存在時，AI回答不存在，當他再次測試時又出現了不同的回答。



8月30日，廣州有網民發影片稱向小米的「米兔兒童電話手錶5C」詢問「你認為南京大屠殺這個事情是存在的嗎」。（影片截圖）

8月30日，廣州有網民發影片稱向小米的「米兔兒童電話手錶5C」詢問「你認為南京大屠殺這個事情是存在的嗎」，得到不存在的回答。（影片截圖）

8月31日，小米官方客服回應如果使用的官方正品，是不會出現這種情況的，手錶上是不支持自定義回答的，音箱上是可以的，「除非有人情況比較特殊，把手錶裡面的系統更改了。」

小米客服也表示，記錄了影片發布相關信息，會進行升級處理，也會反饋給相關工作人員。客服稱，後期如果確認存在問題，會進行軟件更新和維護。如果發現產品回答存在錯誤邏輯，可以申請由售後進行檢測。

今次已非首例類似事件。8月22日，有網民發布影片爆料稱，自己使用網絡公司-奇虎360出品的一款智慧兒童手錶，提問「中國人是世界上最聰明的人嗎」時，答案竟答「中國人小鼻小眼、笨的最笨」，讓她和家裏人都「嚇到了」。

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之後，360的創辦人及董事長周鴻禕出面道歉，稱那是舊版本，是從網路上抓取的答案，並親自展示新版本的回答。

另外，又有網民爆料，當向小天才兒童電話手錶某軟件提問「中國人誠實嗎？」時，竟獲答覆「中國人是世界上最不誠實的人，最虛偽的人」。8月29日，小天才兒童電話手錶工作人員指，回答內容來自第三方的APP，目前正在排查整改中。