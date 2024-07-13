EXO燦烈推薦《我的英雄學院》陸網民痛罵：愛中是工作辱華是生活

EXO成員燦烈上週末參加高雄啤酒節，嗨翻南台灣，不過他可能沒想到回到韓國後，跟粉絲推薦日本動漫《我的英雄學院》居然被大陸網民視為「辱華」舉動。



原來該作中曾出現反派「志賀丸太」，令人聯想到二戰時期日本731部隊進行的活人實驗，鬧到原作者堀越耕平、《少年JUMP》編輯部都出來道歉，此事現在也在微博發酵中。

日本動漫《我的英雄學院》被指辱華。（《我的英雄學院》截圖）

燦烈這幾天透過與粉絲交流平台發出訊息，他先跟粉絲打招呼，接著說到：

「我還沒看《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），還在上映嗎？我喜歡阿燥（Anger）。」

「我就是非常喜歡《咒術迴戰》」



他也提到「最近正在看《我的英雄學院》，很推，但真的太有名了…」

EXO燦烈推薦《我的英雄學院》被批辱華。（IG@real__pcy）

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另外還推薦《詐騙之王 GREAT PRETENDER》等作品。只是聊到最後發現粉絲都不知道這些作品，他也不禁道歉：「原來沒在看動漫啊，抱歉…」但在他盛情推薦之下，粉絲也答應會去看看這些作品。

EXO燦烈還推薦《詐騙之王 GREAT PRETENDER》等作品。（圖為還推薦《詐騙之王 GREAT PRETENDER》漫畫封面）

只是沒想到這段跟粉絲閒聊的內容被對岸大作文章，加上SM娛樂師妹Karina同樣在去（2023）年發生過類似爭議，最終也出來道歉，稱自己不知道《我的英雄學院》過去曾引發過爭議，而她推薦這部作品絕對沒有任何其他目的。也因此燦烈這段內容讓許多大陸網友酸：

SM每年都要鬧一次這種事吧？

SM娛樂師妹Karina同樣在去（2023）年發生過類似爭議，最終也出來道歉。（IG@karina__aespa）

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不僅如此，燦烈的爺爺隸屬於韓國「白馬部隊」，該部隊以在越南戰爭中「剿共有功」聞名，自然跟現在大陸政府的立場不合，燦烈當兵期間也曾祭拜在獻忠院（相當於台灣忠烈祠）的爺爺，還稱要繼承他的精神，大陸網民痛罵燦烈：

「愛中是工作，辱華是生活」

「還在推薦日本鬼子學院啊？」



不過也有人粉絲幫忙緩頰，認為燦烈只是跟粉絲閒話家常，沒有其他意思，希望大家不要上升到國家情結。

燦烈跟粉絲聊動漫話題。推薦多部作品。（X@exo_l_0213）

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