河南14歲女生遭重體罰求救失敗陷昏迷　家屬：把頭髮綁在柱子上打

河南中牟縣狼城崗鎮柯貞素質教育學校近日被指控對一名14歲女生進行殘酷體罰，導致其目前昏迷不醒。該女生小玲（化名）的父親王先生表示，女兒在接受訓練期間，遭受包括將頭髮綁在柱子上打頭、拖至烈日下暴曬等非人待遇，甚至被教官命令脫光衣服在地上爬行。目前，當地警方和教育局已經介入調查。



內媒《瀟湘晨報》2日報道，王先生透露，女兒因叛逆被送至該校學習國學和接受心理疏導，不料在校期間受到如此虐待，直至女兒被送醫，家屬才得知情況。

河南14歲女生遭重體罰求救失敗陷昏迷。（瀟湘晨報）

王先生表示，學校過去並不允許家長和孩子聯繫，老師發來的照片裡，女兒都是好端端的模樣。妻子也曾向學校提出，去看看女兒，但遭到拒絕。妻子又提出透過鏡頭看看，也未被同意。直到女兒被送進醫院，才通知了家屬。報道轉述家屬說法，指小玲8月27日已經遍體鱗傷了，並詢問是否有看到她寫給家人的三封信，但家屬都未收到，後來才知道，校方截留了女兒的求救信。

報道稱，當地警方已對事件展開調查，但小玲目前仍多處於昏迷狀態，神志不清。

根據報道介紹，該教育機構在其網上宣傳中強調提供全面的素質教育，包括心理輔導、軍事體驗及國學學習等，但此次事件使其教育方法和管理模式遭到質疑。中牟縣教育局表示已對此事展開調查，並將依法處理涉事教官和公司。