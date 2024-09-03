長春男子持刀刺死警察奪佩槍　大批武警特警出動　男子被當場擊斃

近日，一則「吉林長春紅旗街發生命案」的消息引發關注，消息稱當地一小區發生持刀傷人事件。相關影片顯示，現場有武警、特警車輛，不少警力到場處置，引發市民恐慌。



官方通報稱一名45歲男子，持刀威脅現場群眾，民警一邊與其搏鬥，一邊保護現場群眾安全撤離，過程中一名民警被嫌疑人持刀刺成重傷，所帶佩槍更被搶走，另一名民警受傷。後來嫌犯更持警察的佩槍對警察開槍，最終被當場擊斃。事發後，被刺傷的員警最終傷重不治死亡，另有兩名員警受傷。



網傳圖片出動許多警力。（影片截圖）

網傳圖片出動許多警力。（影片截圖）

網傳圖片出動許多警力。（影片截圖）

此前網傳消息稱，事件源起於一名疑似患有精神病的男子因為房產拆遷證的事情和物業屢有爭執，拿菜刀企圖傷人，更脅迫現場群眾，期間男子一度持刀刺傷警察奪走警察的槍，最終被警方擊斃。

據官方通報稱，長春市公安局朝陽區分局通報，9月2日13時20分，一男子在轄區內中東紅街物業持刀鬧事。

嫌疑人李某業（男，45歲，長春市朝陽區人）持刀威脅現場群眾，民警一邊與其搏鬥，一邊保護現場群眾安全撤離。搏鬥中，一名民警被嫌疑人持刀刺成重傷，所帶佩槍被搶走，另一名民警受傷。

增援民警到達後，嫌疑人開槍負隅頑抗，造成一名民警受傷。嫌疑人李某業被當場擊斃。案件造成一名民警重傷，經全力搶救無效因公殉職，兩名民警受傷，經送醫救治無生命危險，無群眾傷亡。目前，案件正在進一步偵辦中。

紅旗街道辦工作人員回應稱，「2日下午紅旗街發生傷人事件」情況屬實，目前已處置完畢，恢覆正常，具體情況需要等官方發布通報。紅旗街派出所工作人員告訴記者，「現在沒什麽事，非常安全」。