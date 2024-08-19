有片｜長春雜技員踩鋼絲墮下留ICU　園區：有人嫌保險繩太粗擅換

8月18日，吉林長春東北虎園一名雜技演員表演高空走鋼絲時從空中墮下受傷，現留醫深切治療部（ICU）。園區回應稱，有雜技演員私自將專業保險繩換成細繩，最後一名演員表演時不慎墮下，繩索拉力不夠斷裂。



影片顯示，雜技演員從畫面右側走到舞台中間時，突然失足從鋼絲墮下，剛好摔在救生氣墊旁邊。現場觀眾見狀立即驚呼，此時主持人表示「不容易哈，台上一分鐘、台下十年功哈」、「大家不要驚慌哈，沒有關係，把演員帶下去一下」。

在場人員反映，現場有醫生搶救，之後將受傷的雜技演員送往醫院救治。

雜技演員從畫面右側走到舞台中間時，突然失足從鋼絲墮下，剛好摔在救生氣墊旁邊。（影片截圖）

雜技演員從畫面右側走到舞台中間時，突然失足從鋼絲墮下，剛好摔在救生氣墊旁邊。（影片截圖）

雜技演員從畫面右側走到舞台中間時，突然失足從鋼絲墮下，剛好摔在救生氣墊旁邊。（影片截圖）

雜技演員從畫面右側走到舞台中間時，突然失足從鋼絲墮下，剛好摔在救生氣墊旁邊。（影片截圖）

雜技演員從畫面右側走到舞台中間時，突然失足從鋼絲墮下，剛好摔在救生氣墊旁邊。（影片截圖）

當日下午，吉林省東北虎園發布公告，8月19日起馬戲嘉年華表演暫停，暫停表演期間全價票優惠10元、半價票優惠5元（熊貓館正常營業）。據園區介紹，「高空走鋼絲」是維吾爾族傳統的民間雜技表演藝術，表演者通過頭頂倒立、蒙眼走鋼絲、睡覺等高難度動作為觀眾呈現精彩刺激的演出。

《九派新聞》報道，東北虎園的工作人員表示，受傷的演員正在深切治療部（ICU）治療，參演的3名演員中，有2人因嫌專業保險繩太粗，有礙表演效果，私自將繩偷換成自己捆的細繩，最後1名演員表演時不慎墮下，繩索拉力不夠斷裂。

園區介紹，「高空走鋼絲」的表演者通過頭頂倒立、蒙眼走鋼絲、睡覺等高難度動作為觀眾呈現精彩刺激的演出。（吉林省東北虎園有限公司）

園區介紹，「高空走鋼絲」的表演者通過頭頂倒立、蒙眼走鋼絲、睡覺等高難度動作為觀眾呈現精彩刺激的演出。（吉林省東北虎園有限公司）

工作人員稱，演員有配備專業保險繩，因此救生氣墊並未覆蓋全場地，救生氣墊對應的是演員在高空表演動作時的範圍，該名演員在沒有到達指定區域就開始表演，也違反了園區規定。

今年5月中旬，有人在網上發文反映長春東北虎園雜技表演的安全問題，提到演員走鋼絲時疑似沒有任何防護措施，也沒有救生氣墊，演員幾次差點墮下。他致電政務服務便民熱線12345反映後，東北虎園已增加救生氣墊。

表演經理解釋，新疆達瓦孜高空戶外表演本沒有保險繩，但園區為安全考慮，要求演員必須佩戴保險繩，經反映後也增加救生氣墊，為表演上了雙重保險。