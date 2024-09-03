江蘇漢稱父親逝世被要求先買墓地才能開死亡證明　官方：正在處理

江蘇連雲港灌雲縣下車鎮高河村村民王洪凱周一（2日）實名舉報稱，其父親去世後當地不給開死亡證明，要先買墓地才給開，但他花3800元購買墓地後，卻只拿到收據而非正規發票。周二（3日），王再表示，由於沒有死亡證明就不能火化，因此他當時只能先購買了墓地。鎮政府則表示將調查處理。



王洪凱介紹，其父今年3月5日因病去世。翌日，他到白蜆醫院打算開死亡證明，但遭拒，醫院告知他要先去購買墓地，拿到憑證後再去開死亡證明，理由是怕他將老人火化後亂埋亂葬。鑒於沒有死亡證明就不能火化遺體，王洪凱只能去鎮民政辦繳納了墓穴費，當時收款人是開殯葬車的司機高某某，高讓他繳納3800元，並給他出具了一張手寫的收據。

手寫的收據。（極目新聞）

王洪凱實名舉報。（極目新聞）

對此，王洪凱質疑，他索要發票不給，只有收據，是否存在違法違規情形。周二。下車鎮民政股股長張軍向內媒表示正在處理，隨後掛斷了電話。鎮政府工作人員表示，當地建有多處公墓，此事將向領導匯報後調查處理。縣民政局工作人員則表示，此事將向領導匯報。

王洪凱安葬父親的白蜆公墓指示牌。（極目新聞）

2023年清明節前夕，江蘇省市場監管局就曾發布關於殯葬服務價格政策的提醒函，明確各殯葬服務機構不得以任何形式捆綁、分拆、搭售、強制銷售商品或提供服務。